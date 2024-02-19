Министр иностранных дел Литвы призвал европейских коллег рассмотреть введение новых санкций против России после гибели российского политика Алексея Навального. Об этом Габриэлюс Ландсбергис заявил накануне заседания Совета ЕС, передает корреспондентка 24 канала в Брюсселе.

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В ЕС планируют ввести новые санкции против России

Глава литовского МИД считает, что санкции – это минимум, что может сделать Евросоюз.

Мы должны говорить о санкциях, как мы это делали в прошлом. Да, это ужасное напоминание, но каждый раз, когда в России убивали оппозиционера, Европа принимала пакеты санкций,

– сказал Габриэлюс Ландсбергис.

Он добавил, что Евросоюз может требовать от России выдачи тела Навального и его надлежащего захоронения. Такую же позицию занимает и министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

Кроме введения санкций и передачи тела, Шалленберг призывает требовать освобождения всех людей, которые были арестованы на акциях протестов в России после смерти Навального.

Разделяют ли это мнение другие западные лидеры

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что гибель Навального – это политическое убийство, заказчиком которого является Путин.

Опять же, к сожалению, ничего удивительного в тоталитарном государстве, в которое Россия окончательно превратилась за последние годы,

– сказал Липавский.

Чешский министр говорит, что ЕС может не соглашаться со всеми идеями, которые высказывал Навальный, но стоит помнить, что он смог противостоять путинскому режиму. Отвечая на вопрос, может ли Евросоюз ввести дополнительные санкции против российского режима, он сказал: "посмотрим, какие предложения будут".

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Бетель говорит, что прежде чем реагировать, ЕС должен дождаться независимого расследования.

Если они (политическое руководство России – 24 канал) не причастны, то они заинтересованы, чтобы было прозрачное расследование, которое покажет, что он умер естественной смертью. Если они откажутся, или если международное расследование придет к выводу, что его убили, тогда мы должны делать выводы,

– сказал Ксавье Бетель.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна считает, что лучшим ответом от ЕС на смерть Алексея Навального будет предоставление еще большей поддержки для Украины. Он добавил, что Евросоюз должен предоставить как военную, так и политическую помощь Киеву.

Что известно о смерти Навального: основное