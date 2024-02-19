Міністр закордонних справ Литви закликав європейських колег розглянути запровадження нових санкцій проти Росії після загибелі російського політика Олексія Навального. Про це Ґабріелюс Ландсбергіс заявив напередодні засідання Ради ЄС, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі.

Дивіться також Боррель запропонував перейменувати європейський режим санкцій з прав людини на честь Навального

В ЄС планують ввести нові санкції проти Росії

Очільник литовського МЗС вважає, що санкції – це мінімум, що може зробити Євросоюз.

Ми повинні говорити про санкції, як ми це робили в минулому. Так, це жахливе нагадування, але кожного разу, коли в Росії вбивали опозиціонера, Європа приймала пакети санкцій,

– сказав Ґабріелюс Ландсбергіс.

Він додав, що Євросоюз може вимагати від Росії видачі тіла Навального та його належного поховання. Таку ж позицію займає й міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг.

Окрім запровадження санкцій та передачі тіла Навального, Шалленберг закликає вимагати звільнення всіх людей, які були заарештовані на акціях протестів у Росії після смерті Навального.

Чи поділяють цю думку інші західні лідери

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що загибель Навального – це політичне вбивство, замовником якого є Путін.

Знову ж таки, на жаль, нічого дивного в тоталітарній державі, в яку Росія остаточно перетворилася за останні роки,

– сказав Ліпавський.

Чеський міністр каже, що ЄС може не погоджуватися з усіма ідеями, які висловлював Навальний, але варто пам’ятати, що він зміг протистояти путінському режиму. Відповідаючи на запитання, чи може Євросоюз запровадити додаткові санкції проти російського режиму, він сказав: "подивимося, які пропозиції будуть".

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксавʼє Бетель каже, що перш ніж реагувати, ЄС має дочекатися на незалежне розслідування.

Якщо вони (політичне керівництво Росії – 24 канал) не причетні, то вони зацікавлені, щоб було прозоре розслідування, яке покаже, що він помер природною смертю. Якщо вони відмовляться, або якщо міжнародне розслідування прийде до висновку, що його вбили, тоді ми мусимо робити висновки,

– сказав Ксавʼє Бетель.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна вважає, що найкращою відповіддю від ЄС на смерть Олексія Навального буде надання ще більшої підтримки для України. Він додав, що Євросоюз має надати як військову, так і політичну допомогу Києву.

Що відомо про смерть Навального: основне