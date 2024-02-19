Урсула фон дер Ляєн заявила, що якщо Конгрес Європейської народної партії (ΈΡΡ) висуне її головним кандидатом на посаду президентки Єврокомісії у березні, вона "має намір взяти на себе цю роль".

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Як обирають президента Єврокомісії

Президента Єврокомісії обирають строком на п’ять років у червні. Обраний голова набуває чинності через п’ять місяців після виборів до Європарламенту.

Саме "ключовий кандидат" від партії, яка на європейських виборах набирає найбільше голосів, отримує посаду президента Європейської комісії.

Яка позиція фон дер Ляєн щодо України

Голова Єврокомісії багато разів відвідувала Україну з початку повномасштабного вторгнення. Урсула фон дер Ляєн також заявляла, що "ЄС зможе виконати свою обіцянку щодо постачання мільйона боєприпасів Україні впродовж 12 місяців".

Ми дуже сильно підштовхуємо промисловість, військово-промислову базу. Ми приділяємо цьому багато уваги. Ми робимо все можливе і наполегливо працюємо, щоб досягти поставлених цілей,

– коментувала вона військову допомогу Україні.

Під час нещодавніх дебатів у Європарламенті фон дер Ляєн також зробила багато заяв на підтримку України. Зокрема вона сказала, що "Європа буде на боці України кожен день війни й кожен день після неї".

Вона відзначила, що на шляху до ЄС наша держава робить значні реформи та цей прогрес відбувається "не тільки через вимоги Європи, а й через глибоке бажання українців".

Президентка Єврокомісії заявила, що стратегічна поразка Путіна полягає в тому, що Київ не впав, а навпаки – вистояв та повернув більшу частину території, яку окупувала Росія. Крім того, ЄС залишився об'єднаним, а НАТО стало сильніше.