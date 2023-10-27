"Готовим 12-й пакет санкций": Урсула фон дер Ляйен рассказала о результатах саммита в Брюсселе

В Брюсселе 26 – 27 октября состоялся саммит ЕС. На нем обсуждали пересмотр долгосрочного бюджета ЕС на 2024– 2027 годы.

Евросоюз продолжает сосредотачиваться на поддержке Украины и готовит 12-й пакет санкций против России, в который могут войти ограничения на импорт российских бриллиантов. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции по результатам саммита, сообщает корреспондент 24 Канала в Брюсселе.

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Что рассказали еврочиновники

Урсула фон дер Ляйен отметила, что сейчас Еврокомиссия проводит консультации с государствами – членами ЕС по поводу нового санкционного пакета против России.

Мы ищем, как сократить оставшиеся доходы, которые Россия получает от экспорта бриллиантов в Европу и ее партнеров. Это будет сделано в очень тесном сотрудничестве с нашими партнерами из "Большой семерки". Мы продолжаем следить за эффективным исполнением уже действующих санкций,

– сказала она.

Кроме того, она отметила, что ЕС будет продолжать оказывать финансовую поддержку Украине. Всего с начала полномасштабного вторжения ЕС передал почти 83 миллиарда евро в помощь Украине. Фон дер Ляйен также анонсировала, что Еврокомиссия представит годовую оценку выполнения семи рекомендаций Украиной уже в ноябре этого года.

На фоне сообщений о том, что ЕС поставил лишь 30% от обещанного миллиона боеприпасов, в финальном коммюнике саммита лидеры ЕС отметили "необходимость ускорить оказание военной поддержки Украине", в том числе ракет, систем ПВО и амуниции.

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Поддержка Украины нравится не всем

Словакия и Венгрия выступают против проекта помощи Украине на 50 миллиардов евро от ЕС. Пророссийские руководители этих государств считают, что "нужно договариваться о мире". Также они говорят, будто бы нет возможности оказывать военную поддержку Украине.