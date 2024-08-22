Усадьбу Зеленского и дом Барбана рекомендовали занести в Госреестр недвижимых памятников

Усадьбу Зеленских и дом Барбана предлагают занести в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Такие рекомендации были даны во время заседания Консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия 22 августа.

Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко, передает сайт Киевской городской власти.

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"Консультативный совет на основании обращения Министерства культуры и информационной политики Украины и рекомендаций Экспертной комиссии рассмотрел обновленную и дополненную учетную документацию на усадьбу Зеленского и рекомендовал занести этот объект в Перечень объектов культурного наследия. Город и в дальнейшем будет прилагать все усилия для сохранения исторического наследия Киева в рамках действующего законодательства", – сказала заместитель председателя КГГА.

Учетную документацию на "Дом Евмения Зеленского" (ул. Александра Конисского, 22) предварительно рассматривали на Консультативном совете 22 июля. Документация не соответствовала требованиям Порядка учета объектов культурного наследия, соответственно Консультативный совет рекомендовал доработать ее, говорится в сообщении.

Что касается усадьбы Барбана, то документацию на этот объект также дополнили. Теперь в учетной карточке указана как градостроительная, так и архитектурная и историческая ценность дома. Он является характерным образцом одноэтажного особняка начала XX века. А историческая ценность здания связана с выдающимися деятелями медицины, культуры и искусств,

– отметила Анна Старостенко.



Дом Барбана / Фото из энциклопедии "Информационная База памятников и госполитика Украины"

Во время заседания рассматривали и учетную документацию на ряд других объектов. В частности:

Печерское городское приходское училище (пер. Бутышев, 11);

флигель усадьбы киевского войта Григория Киселевского (ул. Григория Сковороды, 1);

доходный дом Анастасии Ильинской (ул. Золотоворотская, 11);

доходный дом семьи Зелинских (ул. Тарасовская, 23-25).

Старостенко подчеркнула, что большая часть представленных объектов полностью или частично сохранили аутентичность. Кроме того, здания имеют архитектурную или историческую ценность, связаны с творчеством известных архитекторов и деятельностью известных деятелей культуры.

Отдельно рассматривается и вопрос защиты произведений монументально-декоративного искусства. В частности ансамбля керамических панно Дома национальных творческих коллективов Украины (бульв. Тараса Шевченко, 50-52) авторства известной художницы Ольги Рапай. Его также планируют внести в перечень как объект культурного наследия по виду "монументальное искусство".

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Департамент охраны культурного наследия КГГА и владельцы усадьбы Зеленского, что была несанкционированно разрушена 19 июля, подписали Меморандум о восстановлении здания в том виде, который она имела. При этом город все равно будет судиться с владельцами и застройщиком, чтобы иметь законные рычаги влияния. И для сохранения здания будет инициировать его внесение в реестр памятников.