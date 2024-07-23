Кличко сообщил о подписанном Меморандуме: усадьбу Зеленских восстановят владельцы

Департамент охраны культурного наследия КГГА подписал Меморандум с владельцами усадьбы Зеленских с обязательствами восстановить здание в том виде, в котором оно было.

Несмотря на это киевская городская власть не отказывается от намерения подавать в суд к владельцам и застройщику, которые незаконно снесли усадьбу, чтобы иметь законные рычаги влияния на выполнение подписанного Меморандума и обещаний владельцев здания. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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"Сегодня Департамент охраны культурного наследия КГГА подписал Меморандум с владельцами здания усадьбы Зеленских, что была несанкционированно разрушена 19 июля. Владельцы здания, согласно документу, обязуются восстановить ее в том виде, который она имела. Сотрудничать с городскими властями и общественностью по созданию проекта восстановления, оформления всех необходимых по закону разрешений и документов, открытости всего процесса восстановления усадьбы", – написал Кличко.

Вместе с тем, мэр Киева отметил, что не отказывается от анонсированного вчера иска в суд относительно незаконного разрушения здания усадьбы Зеленских.

"Но, как я вчера заявил, город будет подавать иск в суде к застройщику, который незаконно снес усадьбу Зеленских, и к владельцам здания. С требованием заново отстроить усадьбу. Чтобы у городских властей были законные рычаги влияния на выполнение подписанного Меморандума и обещаний владельцев дома", – отметил он.

Также городская власть настаивает, чтобы правоохранители выяснили и обнародовали для общественности всех фигурантов, которые стоят за процессом уничтожения усадьбы и привлекли их к ответственности, подытожил Виталий Кличко.