Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий пресс-секретаря КП "Горводоканал" Виктории Журавлевой для Общественного. Официально USAID приостановил на 90 дней все международные проекты после указа Трампа.

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Какая ситуация у водоканала Сум после приостановления поддержки USAID

Виктория Журавлева рассказала, что Сумской водоканал получил официальное письмо от USAID Украина о приостановлении финансирования проекта. Благодаря этому водоканал должен был получить около десяти генераторов: часть из них с частотными преобразователями, часть – с АВР.

Справка! Автоматический ввод резерва (АВР) – устройство, предназначено для автоматического переключения потребителя на резервный источник электроснабжения в случае отключения основного.

По словам пресс-секретаря КП "Горводоканал" на сегодня на объекте ситуация не критическая, ведь количества имеющихся генераторов хватает, чтобы обеспечить население в минимальных суточных потребностях по водоснабжению и водоотведению.

Однако генераторы с АВР нам нужны, ведь они экономят горюче-смазочные ресурсы. Благодаря АВР работникам не нужно было бы выезжать и вручную запускать генераторы потому, что могли бы это делать дистанционно. Сейчас получение техники под вопросом,

– отметила она.

Журавлева также отметила, что еще до приостановления финансирования, USAID провел все необходимые тендеры и заключил соглашения с предприятием. Поэтому КП "Горводоканал" ожидало поставки оборудования в 2025 году.

К слову, Владимир Зеленский 28 января рассказал в вечернем обращении, что поручил правительству отчитаться о приостановлении американской помощи Украине. Президент также подчеркнул, что часть проектов можно будет покрыть за государственный счет, а по другой украинская власть будет обсуждать с ЕС и США.