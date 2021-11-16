Об этом экс-мэр курортного города сообщил во время заседания. Баранов отметил, что после победы он понял, что будет очень сложно работать без поддержки в городском совете.

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Он надеялся на то, что постепенно удастся всех объединить для того, чтобы развивать город. Однако, по его мнению, не получилось.

Баранов заявил об унижении и агрессии

По словам бывшего главы города, он хотел дать свободу депутатской команде для возможных достижений, но уже без его участия. Чиновник вспомнил о 2 вариантах, которые видел перед собой:

уговаривать, унижаться и оправдываться;

подать в отставку, сохранив остатки здоровья и нервов.

Весь этот год мне пришлось работать в условиях агрессии и деструктива. Как работать в этой обстановке?

– пояснил Баранов.

Экс-мер пояснил, что вынужден подать в отставку из-за "сложившейся тупиковой ситуации, возрастом и личными мотивами". "Хочу поблагодарить своих избирателей и извиниться перед ними за такое вынужденное решение", – добавил он.

Обратите внимание! Валерия Баранова избрали на должность городского главы Бердянска от политической партии "За майбутнє" в 2020 году.

После зачитывания заявления Валерий Баранов вышел из сессионного зала. Секретарь горсовета Александр Свидло продолжил проведение заседания и сказал, что ему трудно комментировать действия городского главы.

"Все слышали его мотивы и заявление. Я думаю, оценку этому должны дать, кроме присутствующих, еще юридическое сопровождение согласно процедуре. Я предлагаю сейчас не обсуждать этот вопрос", – заявил секретарь горсовета.

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