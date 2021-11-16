Про це голова курортного міста повідомив під час засідання. Баранов відзначив, що після перемоги він зрозумів, що буде дуже складно працювати без підтримки у міській раді.

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Він сподівався на те, що поступово вдасться усіх об'єднати для того, щоб розвивати місто. Проте, на його думку, це не вийшло.

Баранов заявив про принижування й агресію

За словами очільника міста, він хотів дати свободу депутатській команді для можливих досягнень, але вже без його участі. Чиновник згадав про 2 варіанти, які бачив перед собою:

вмовляти, принижуватися та виправдовуватися;

подати у відставку, зберігши залишки здоров'я та нервів.

Увесь цей рік мені довелося працювати в умовах агресії та деструктиву. Як працювати у цій обстановці?

– пояснив Баранов.

Ексмер пояснив, що змушений подати у відставку через "тупикову ситуацію, що склалася, віком та особистими мотивами". "Хочу подякувати своїм виборцям та вибачитися перед ними за таке вимушене рішення", – додав він.

Зверніть увагу! Валерія Баранова обрали на посаду міського голови Бердянська від політичної партії "За майбутнє" у 2020 році.

Після зачитування заяви Валерій Баранов вийшов із сесійної зали. Секретар міськради Олександр Свідло продовжив проведення засідання та сказав, що йому важко коментувати дії міського голови.

"Усі чули його мотиви й заяву. Я думаю, оцінку цьому повинні дати, окрім мешканців, ще юридичний супровід згідно з процедурою. Я пропоную зараз не обговорювати це питання", – заявив секретар міськради.

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