В Днепропетровской области тероборона, роя окопы, нашла горшок эпохи ранней бронзы. Он уже в руках музейщиков.

Соответствующую информацию обнародовали 10 марта, на 15-й день войны, которую Россия начала против Украины.

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На Днепропетровщине нашли горшок эпохи бронзы

На Днепропетровщине представители терробороны, роя окопы, нашли горшок эпохи ранней бронзы,

– говорится в сообщении.

Данные подтвердил Суспільному старший научный сотрудник Днепропетровского национального исторического музея имени Яворницкого Дмитрий Романчук.

Также известно, что:

у горшка обнаружили останки человеческого захоронения;

находки – уже у музейщиков.

Сотрудник музея рассказал, что горшок и череп уже в музее.

"После войны сможем рассказать о мужчине, который обнаружил и передал, отблагодарим за сознательное отношение к историческому наследию", – объяснил Романчук.

Он добавил, что в случае обнаружения достопримечательности советуют ее сфотографировать на местности, положив рядом удлиненный предмет, указывающий на стороны мира. Только после этого упаковать для специалистов.

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