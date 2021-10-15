Ушла из дома и не выходит на связь: в Одесской области ищут 12-летнюю девочку
Источник:Полиция Одесской области
Полицейские Одесской области пытаются установить местонахождение школьницы Елены Дектеревой. Девочка из поселка Великодолинское ушла из дома и исчезла.
Как отметили в полиции Одесской области, все попытки родственников связаться с 12-летней девочкой были напрасными. Поэтому они обратились в полицию.
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Открыли ли следователи уголовное производство об исчезновении девочки-подростка, пока неизвестно.
Приметы девочки, которую ищут в Одесской области
По данным правоохранителей, 12-летняя Елена Дектерева ушла из дома в поселке городского типа Великодолинское. На поиски девочки ориентировали полицейских Одесской области.
Где может находиться исчезнувшая, в полиции не говорят, однако просят всех, у кого есть хоть какая-то информация о местонахождении разыскиваемой сообщить по телефону: (048) 779 49 38 или по спецлинии "102".
Приметы Елены Дектеревой:
- рост 165 сантиметров;
- темные волосы до плеч;
- карие глаза;
- плотное телосложение.
В день исчезновения девочка была одета в черные джинсы и голубую кожаную куртку, футболку и кроссовки.