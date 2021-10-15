Ушла из дома и не выходит на связь: в Одесской области ищут 12-летнюю девочку

15 октября 2021 , 16:13
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Источник:

Полиция Одесской области

Полицейские Одесской области пытаются установить местонахождение школьницы Елены Дектеревой. Девочка из поселка Великодолинское ушла из дома и исчезла.

Как отметили в полиции Одесской области, все попытки родственников связаться с 12-летней девочкой были напрасными. Поэтому они обратились в полицию.

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Открыли ли следователи уголовное производство об исчезновении девочки-подростка, пока неизвестно.

Приметы девочки, которую ищут в Одесской области

По данным правоохранителей, 12-летняя Елена Дектерева ушла из дома в поселке городского типа Великодолинское. На поиски девочки ориентировали полицейских Одесской области.

Где может находиться исчезнувшая, в полиции не говорят, однако просят всех, у кого есть хоть какая-то информация о местонахождении разыскиваемой сообщить по телефону: (048) 779 49 38 или по спецлинии "102".

Приметы Елены Дектеревой:

  • рост 165 сантиметров;
  • темные волосы до плеч;
  • карие глаза;
  • плотное телосложение.

В день исчезновения девочка была одета в черные джинсы и голубую кожаную куртку, футболку и кроссовки.

Автор: Олексій Чибісов