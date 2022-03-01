Все украинцы пошли воевать

Ситуация следующая. Все мои знакомые мужчины – боевики, националисты, интернационалисты, политики, журналисты, крупные бизнесмены, художники, музыканты, сантехники, дворники, чиновники первой категории и даже один с Банковой – пошли воевать. Каждый день по-хорошему удивляет именами.

Все встали на защиту Родины

Моя подруга прорвалась из-за границы на последние деньги и теперь помогает обороне Киева.

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Крестьяне с вилами и топорами в селах, без оружия останавливают оккупанта, который лупит по стране из всех калибров.

Но даже не это – самый большой шок. Еще вчера в Киеве были голодные госпитали, всем не хватало всего. Пророссийские телеграмманалы хором с Путиным, Лукашенко и их военными пропагандистами предсказывали Киеву гуманитарную катастрофу. В последний день февраля моя подруга развозила обеды госпиталям. Несколько десятков порций пришлось везти дольше – выяснилось, что больницы, которые еще вчера нуждались в самом необходимом, уже обеспечены на несколько суток вперед.

Народ един

Проблемы остаются и всем нужно все. Но сам факт, что за считанные часы народ обеспечивает бойцов и нуждающихся в этот непростой момент – это об уникально эффективном гражданском обществе. Причем наши органы власти – не все, но некоторые – тоже часть этого большого муравейника. В министерствах занимаются и макро-, и микроменеджментом, потому что иначе никак.

Невероятно, но даже те, кого считала му*ками, проявляют чудеса благородства.

В этом смысле дух, атмосфера момента даже не Майдан. Гораздо сильнее.

Впереди очень тяжелые дни

Агонизирующий Путин нас может изматывать еще долго. Надо запасаться терпением. Но зима позади. Настал первый день весны. А значит – нужно как можно скорее валить зло, сеять урожай и отстраивать новую счастливую жизнь в мире, где уже нет маньяка с ядерной дубиной.

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