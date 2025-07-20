Должны понять, что другого варианта, кроме как победить, у нас нет, – Залужный поздравил Усика
- Александр Усик в третий раз стал абсолютным чемпионом мира, нокаутировав Даниэля Дюбуа.
- Валерий Залужный поздравил Александра Усика и поблагодарил.
Александр Усик в третий раз стал абсолютным чемпионом мира, нокаутировав Даниэля Дюбуа уже в 5 раунде. Бывший Главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Великобритании отреагировал.
Валерий Залужный поздравил украинского чемпиона с победой, сообщает 24 Канал.
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Как Залужный поздравил Усика с победой?
Бывший Главнокомандующий ВСУ констатировал, что победа Александра Усика была уверенной. Также отметил, что она посвящена не только украинским воинам, но и всем нам.
Валерий Залужный подчеркнул: мы должны понять, что другого варианта, кроме как победить, у нас нет. Как не имел его и Александр.
Посол в Великобритании добавил, что поэтому Усик не только бился, а и трудно и настойчиво готовился. В частности, рассчитывать только на собственные силы.
Знал, что ему нужно, и шел к этому. А еще – думал о том, что есть те, кому еще труднее. И надеялся, что его Победа вдохновит всех нас. Спасибо, Казачье, за науку и вдохновение,
– отметил Залужный.
Также бывший главком обнародовал фото с Александром Усиком.
Залужный поздравил Усика / Фото из соцсетей Залужного
К слову, Владимир Зеленский также поздравил Александра Усика с победой. Президент поблагодарил, что каждый бой с Украиной в сердце.