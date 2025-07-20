Валерій Залужний привітав українського чемпіона з перемогою, повідомляє 24 Канал.

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Як Залужний привітав Усика з перемогою?

Колишній Головнокомандувач ЗСУ констатував, що перемога Олександра Усика була впевненою. Також наголосив, що вона присвячена не тільки українським воїнам, а й усім нам.

Валерій Залужний підкреслив: ми маємо зрозуміти, що іншого варіанту, окрім як перемогти, у нас немає. Як не мав його й Олександр.

Посол у Великій Британії додав, що тому Усик не лише бився, а і важко та наполегливо готувався. Зокрема, розраховувати лише на власні сили.

Знав, що йому потрібно, і йшов до цього. А ще – думав про те, що є ті, кому ще важче. І сподівався, що його Перемога надихне усіх нас. Дякуємо, Козаче, за науку і натхнення,

– зазначив Залужний.

Також колишній головком оприлюднив фото з Олександром Усиком.

Залужний привітав Усика / Фото з соцмереж Залужного

До слова, Володимир Зеленський також привітав Олександра Усика з перемогою. Президент подякував, що кожен бій з Україною в серці.