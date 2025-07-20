Він назвав Усика абсолютним чемпіоном. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Як Зеленський привітав Усика з перемогою?

Український президент подякував боксеру за силу та натхнення, яке він дає усій країні з кожною своєю перемогою.

Олександр Усик знову це зробив! Абсолютний чемпіон. Легенда. Наш. Дякую, що кожен бій з Україною в серці,

– написав Зеленський.

А також привітав з перемогою всю Україну та всіх, хто вболівав.

Зазначимо, що Усик блискуче завершив бій: спершу він відправив Дюбуа в нокдаун, а вже за кілька секунд "Динаміт" вдруге опинився на настилі рингу. Рефері зупинив поєдинок – це чистий нокаут і тріумф українського чемпіона.

Нагадаємо, що перший бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа відбувся в серпні 2023 року. Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Проте Дюбуа досі не визнає своєї поразки.