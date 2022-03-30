Усик не поддержит Московский патриархат. – митрополит о запрете российской церкви

В Украине решили запретить российскую православную церковь. Не все церкви УПЦ МП сразу заявили о выходе из Московского патриархата, но это не значит, что они поддерживают Россию.

Об этом заявил митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр Драбинко в эфире 24 канала.

К слову Веру никто не будет заставлять менять, – митрополит о законопроекте о запрете РПЦ

По его словам, вопрос запрета российской церкви в Украине неоднозначен.

Но следует четко разделить, что тот же Александр Усик не поддержит Московский патриархат и патриарха Кирилла. Он духовный ребенок митрополита Онуфрия. Такие люди считают себя причастными к УПЦ, которая находится под Московским патриархатом,

– пояснил митрополит.

Александр Драбинко считает, что было бы проще, если бы Собор УПЦ МП заявил о выходе из Московского патриархата. "Так бы никуда не делся митрополит Онуфрий, никуда не девался бы Александр Усик. Тогда не было бы разделения среди украинских православных людей", – добавил он.

Митрополит добавил, что такое разделение может породить только нежелание покинуть Московский патриархат нашего руководства УПЦ МП.

Отметим, что боксер Александр Усик неоднократно подвергался критике из-за своих религиозных убеждений и посещений храмов московского патриархата. Он дружит с митрополитом Украинской православной церкви (Московского патриархата) Онуфрием.



К тому же, из-за участия в съемках российского фильма о церквях Василий Ломаченко и Александр Усик попали в базу "Миротворца". Спортсмены в ленте рассказывают о своей дружбе с россиянами и продвигают тезис о "едином народе".

Митрополит о запрете Московского патриархата, переходе в ПЦУ и вере:



К слову, в Украине планируют полностью запретить деятельность Российской православной церкви для защиты суверенитета и территориальной целостности государства. Уже даже подали соответствующий законопроект в Верховную Раду.

Что предусматривает законопроект по РПЦ: коротко