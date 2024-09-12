Усик неожиданно пересекся с Зибровым во время съемок клипа "Хрещатик": забавное видео встречи

Украинский боксер решил потроллить Павла Николаевича во время встречи на главной улице Киева. Александр Усик сделал певцу предложение, чем вызвал овации в команде Зиброва.

Почти год назад известный украинский певец Павел Зибров снял ремикс на свою культовую песню "Хрещатик". Видео вместе с KOLABA набрало более миллиона просмотров на ютуб, пишет 24 Канал.

По теме Без денег можно жить, – Александр Усик о своем отношении к материальным ценностям

Звездная встреча на Крещатике

В клипе фигурировали самые популярные города в центре Киева. Во время съемок произошел забавный эпизод с одним из самых успешных спортсменов Украины.

Когда Зибров проезжал по Крещатику в открытом авто, его встретил боксер Александр Усик. Уроженец Симферополя в шутку предложил певцу сняться в клипе, чем вызвал бурную реакцию у команды Павла Николаевича.

Как Усик встретился с Зибровым в центре Киева:

Напомним, что в мае 2024 года Александр стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Украинец победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей.

Читайте также Обладательница самой большой груди Украины сделала горячее предложение перед боем Усика и Фьюри

Впрочем, в контракте между боксерами прописан пункт об обязательном реванше. Бой за чемпионские пояса WBA, WBC и WBO состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.