Черногория, которая еще в июне объявила о победе над коронавирусом, с 7 июля возобновляет ряд карантинных ограничений. Все из-за значительного ухудшения эпидемситуации в стране в последние дни.

Соответствующее решение принял Национальный координационный орган по инфекционным болезням. Власти утвердили новые меры как отдельно для северной части Черногории, так и для всей страны. Об этом сообщает местный телеканал RTCG. Актуально Черногория в "красной зоне": что требовать от украинцев после возвращения оттуда Что известно о новых ограничениях в Черногории Карантин усилили уже в третьем муниципалитете северного региона – Плевле. До этого жесткие ограничения вернули в районах Бело Поле и Беране.

В течение семи последующих дней заведения общественного питания будут работать только до полуночи.

Все государственные и частные детсады снова идут на карантин. Бизнесу и государственным органам рекомендовано перевести работников на дистанционную работу во всех случаях, где это возможно.

Запрещено собираться группами более двух человек в открытых общественных местах , кроме членов семьи, живущих вместе, или "лиц, выполняющих регулярные рабочие задачи". Это же правило распространяется и на легковые авто. Собираться дома, у друзей или родственников также запрещено.

, кроме членов семьи, живущих вместе, или "лиц, выполняющих регулярные рабочие задачи". Это же правило распространяется и на легковые авто. Собираться дома, у друзей или родственников также запрещено. Запрещены также богослужения с верующими. Маски обязательны во всех общественных местах.

Кроме того, Черногория вводит обязательную обсервацию под госнадзором для прибывающих из Сербии. Могут ли украинцы путешествовать в Черногорию С 30 июня Черногория изменила правила пропуска на свою территорию туристов из Украины. Попасть в страну можно не только с отрицательным ПЦР-тестом, но и с тестом на антитела к коронавирусу.

В то же время Черногория вошла в "красную зону" Минздрава Украины. Это означает, что украинским гражданам по возвращении оттуда придется пройти 14-дневную обсервацию, или же сдать ПЦР-тест на коронавирус. Рекомендуем ознакомиться Минздрав опубликовал список стран "красной" и "зеленой" зоны: что изменилось Обратите внимание! В начале июня Черногория с 620-тысячным населением объявила о победе над коронавирусом на своей территории. Однако, в течение последнего месяца количество зараженных снова начало расти – по состоянию на 7 июля эта цифра составляет 841.