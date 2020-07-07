Туристическая Черногория усиливает карантин: что нужно знать о новых правилах и ограничениях
Черногория, которая еще в июне объявила о победе над коронавирусом, с 7 июля возобновляет ряд карантинных ограничений. Все из-за значительного ухудшения эпидемситуации в стране в последние дни.
Соответствующее решение принял Национальный координационный орган по инфекционным болезням. Власти утвердили новые меры как отдельно для северной части Черногории, так и для всей страны. Об этом сообщает местный телеканал RTCG.
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Что известно о новых ограничениях в Черногории
- Карантин усилили уже в третьем муниципалитете северного региона – Плевле. До этого жесткие ограничения вернули в районах Бело Поле и Беране.
- В течение семи последующих дней заведения общественного питания будут работать только до полуночи.
- Все государственные и частные детсады снова идут на карантин. Бизнесу и государственным органам рекомендовано перевести работников на дистанционную работу во всех случаях, где это возможно.
- Запрещено собираться группами более двух человек в открытых общественных местах, кроме членов семьи, живущих вместе, или "лиц, выполняющих регулярные рабочие задачи". Это же правило распространяется и на легковые авто. Собираться дома, у друзей или родственников также запрещено.
- Запрещены также богослужения с верующими. Маски обязательны во всех общественных местах.
Кроме того, Черногория вводит обязательную обсервацию под госнадзором для прибывающих из Сербии.
Могут ли украинцы путешествовать в Черногорию
- С 30 июня Черногория изменила правила пропуска на свою территорию туристов из Украины. Попасть в страну можно не только с отрицательным ПЦР-тестом, но и с тестом на антитела к коронавирусу.
- В то же время Черногория вошла в "красную зону" Минздрава Украины. Это означает, что украинским гражданам по возвращении оттуда придется пройти 14-дневную обсервацию, или же сдать ПЦР-тест на коронавирус.
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