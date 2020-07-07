Яка ситуація з коронавірусом у Чорногорії / AFP

Чорногорія, яка ще в червні оголосила про перемогу над коронавірусом, з 7 липня відновлює низку карантинних обмежень. Все через значне погіршення епідемситуації в країні протягом останніх днів.