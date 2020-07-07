Туристична Чорногорія посилює карантин: що треба знати про нові правила та обмеження
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Чорногорія, яка ще в червні оголосила про перемогу над коронавірусом, з 7 липня відновлює низку карантинних обмежень. Все через значне погіршення епідемситуації в країні протягом останніх днів.
Відповідне рішення ухвалив Національний координаційний орган щодо інфекційних хвороб. Влада затвердила нові заходи як окремо для північної частини Чорногорії, так і для всієї країни. Про це повідомляє місцевий телеканал RTCG.
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Що відомо про нові обмеження в Чорногорії
- Карантин посилили вже у третьому муніципалітеті північного регіону – Плевлі. До цього жорсткіші обмеження повернули у районах Бєло Полє та Беране.
- Протягом семи наступних днів заклади громадського харчування працюватимуть лише до опівночі.
- Усі державні та приватні дитсадки знову йдуть на карантин. Бізнесу і державним органам рекомендовано перевести працівників на дистанційну роботу у всіх випадках, де це можливо.
- Заборонено збиратися групами понад дві особи у відкритих громадських місцях, окрім членів родини, які живуть разом, або "осіб, які виконують регулярні робочі завдання". Це ж правило поширюється і на легкові авто. Збиратися вдома, у друзів чи родичів також заборонено.
- Заборонені такоє богослужіння з вірянами. Маски обов'язкові у всіх громадських місцях.
- Крім того, Чорногорія запроваджує обов’язкову обсервацію під держнаглядом для людей, які прибувають із Сербії.
Чи можуть українці подорожувати до Чорногорії
- З 30 червня Чорногорія змінила правила пропуску на свою територію туристів з України. Потрапити в країну можна не лише з негативним ПЛР-тестом, але й з тестом на антитіла до коронавірусу.
- Водночас Чорногорія увійшла до "червоної зони" МОЗ України. Це означає, що українським громадянам після повернення звідти доведеться пройти 14-денну обсервацію, або ж здати ПЛР-тест на коронавірус.
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