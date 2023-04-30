Мобилизация была объявлена 24 февраля 2022 президентом Украины. Она продолжается вместе с военным положением и ее постоянно продолжают. В эфире "7 Телеканал Одесса" сотрудники Одесского областного ТЦК и СП ответили, изменятся ли темпы мобилизации в Украине.

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Ускорится ли в Украине темп мобилизации

Нынешний призыв военнообязанных мужчин продолжается до 20 мая 2023 года. И его, очевидно, продолжат, потому что война продолжается.

Сотрудники ТЦК и СП отметили, что в законодательстве нет такого определения, как темп и усиление мобилизации. То есть гражданам и дальше будут приходить повестки с призывом прийти в ТЦК для уточнения военно-учетных данных. Тем, кто получит повестку, необходимо прийти в ТЦК и сообщить об имеющихся семейных обстоятельствах или других факторах, предоставляющих право отсрочки от призыва.

Также определяется, является ли военнообязанный пригодным к службе, есть ли у него военное образование и опыт. И уже потом принимается решение по их призыву и обучению.

Усиление мобилизации – такого понятия нет. Поскольку мобилизация проводится планово, планомерно – согласно тем планам, которые определяют высшие органы военного правления и необходимости специалистов в Вооруженных Силах,

– уточнили в ТЦК.

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