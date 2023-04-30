Мобілізація була оголошена 24 лютого 2022 року президентом України. Вона триває разом з воєнним станом і її постійно продовжують. В ефірі "7 Телеканал Одеса" співробітники Одеського обласного ТЦК та СП відповіли, чи зміняться темпи мобілізації в Україні.

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Чи пришвидшиться в Україні темп мобілізації

Нинішній призов військовозобов’язаних чоловіків триває до 20 травня 2023 року. І його, очевидно, продовжать, оскільки війна триває.

Працівники ТЦК та СП зазначили, що у законодавстві немає такого визначення, як темп та посилення мобілізації. Тобто громадянам й надалі приходитимуть повістки із закликом прийти до ТЦК для уточнення військово-облікових даних. Тим, хто отримає повістку, необхідно прийти до ТЦК й повідомити про наявні сімейні обставини або ж інші фактори, які надають право відстрочки від призову.

Також визначається, чи є військовозобов'язаний придатним до служби, чи є в нього військова освіта та досвід. І вже потім приймається рішення щодо їхнього призову й навчання.

Посилення мобілізації – такого поняття немає. Оскільки мобілізація проводиться планово, планомірно – згідно з тими планами, які визначають вищі органи військового правління і необхідності спеціалістів у Збройних Силах,

– уточнили в ТЦК.

Яка є відповідальність за неприбуття до ТЦК та СП