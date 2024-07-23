Президент отметил об усилении обороноспособности наших защитников. А также сказал о работе по ударам по вражеским целям на его территории.

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Результаты Ставки и выработка украинского оружия

Зеленский отметил, что на Ставке были доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича по фронту – наших действий, наших шагов и реальной ситуации с намерениями и возможностями оккупанта.

Наша задача – всеми методами и всеми силами обеспечивать постоянное эффективное поражение российских войск, их логистики, их значимых позиций не только на фронте непосредственно, но и по всей доступной глубине. Доступной нашей дальнобойности,

– сказал президент.

Он отметил, что наше государство работает с партнерами, чтобы увеличить этот наш уровень защиты. Но пока решение партнеров в режиме ожидания, то Украина ищет свои решения, свои варианты действий.

"Ключевое в этом – наши дроны, наша гибкость в применении дронов. Украинские воины уже доказали, что являются настоящими новаторами во многих направлениях применения дронов. И это стоит продолжать, и мы будем это продолжать", – подчеркнул глава государства.

Зеленский выразил благодарность каждому и каждой, кто производит дроны, кто поставляет, кто тренирует операторов дронов и вообще кто продвигает эту тему. Украинское лидерство в этом технологическом аспекте оно действительно ощутимо.

Сегодня же на Ставке подробно проанализировали наши возможности в РЭБ – то, что уже делается, то, что демонстрирует реальные боевые успехи. И то, что должны сделать дополнительно. Плюс – ракетная программа. Наша ракетная программа имеет хорошую динамику, и хоть это – трудная задача, но постепенно мы приближаемся к возможности применять свои ракеты, а не только полагаться на ракеты в поставке от партнеров,

– отметил президент.

Он отметил, что Украина должна со временем выйти на максимальную оборонную самостоятельность, ведь именно такие государства всегда легче находят действенных союзников и реализуют свои интересы.

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Международные разговоры с партнерами и встречи

Зеленский также рассказал, что в этот день с визитом в Украине был Государственный секретарь Ватикана кардинал Паролин. Президент поблагодарил представителя Папы за этот сигнал.

"Это сигнал поддержки Украины, украинцев, нашего стремления жить в собственном государстве и действительно жить мирно. Мы ценим и то, что кардинал Паролин посетил не только Киев – был еще в Одессе, Бердичеве, Львове. Видел настроение наших людей, объективные потребности этого времени", – подчеркнул президент.

Украинский лидер рассказал, что вместе с кардиналом Паролином они обсудили, что именно может быть сделано в этом году, чтобы приблизить справедливый мир для Украины. Зеленский отметил, что очень важно и для нас, и для дела мира как такового, чтобы Ватикан был активным в защите жизни и в помощи нам реализовать Формулу мира, особенно то, что касается освобождения пленных.

Также говорил с новым Премьер-министром Эстонии. Поблагодарил за поддержку – за многоуровневое наше взаимодействие. Договорились о встрече. И, конечно, мы будем продолжать все наше сотрудничество – и политическое, и оборонное,

– отметил глава государства.

Кроме того, Зеленский рассказал, что глава Офиса Президента Андрей Ермак говорил с Филом Гордоном, советником по вопросам национальной безопасности вице-президента США Камалы Харрис.

Именно на уровне вице-президента США Камала Харрис участвовала в первом Саммите мира, и важно, чтобы не уменьшалась динамика нашей совместной работы ради справедливого мира.

"Все наши партнеры на всех уровнях знают и будут знать в дальнейшем, какие перспективы есть и что справедливый мир действительно может быть возвращен как можно быстрее", – сказал президент.

Напоследок Зеленский поблагодарил за меткость воинов нашей 110 отдельной механизированной бригады, которая сбила очередной российский Су-25 в Донецкой области.