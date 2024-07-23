Президент зазначив про посилення обороноздатності наших захисників. А також сказав про роботу щодо ударів по ворожих цілях на його території.

До теми Багато уваги можливостям завдавати ударів за лінію фронту: Зеленський провів Ставку

Результати Ставки і вироблення української зброї

Зеленський наголосив, що на Ставці були доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича щодо фронту – наших дій, наших кроків та реальної ситуації з намірами та можливостями окупанта.

Наше завдання – всіма методами та всіма силами забезпечувати постійне ефективне ураження російських військ, їхньої логістики, їхніх значущих позицій не лише на фронті безпосередньо, а й по всій доступній глибині. Доступній нашій далекобійності,

– сказав президент.

Він наголосив, що наша держава працює з партнерами, щоб збільшити цей наш рівень захисту. Але поки рішення партнерів в режимі очікування, то Україна шукає свої рішення, свої варіанти дій.

"Ключове у цьому – наші дрони, наша гнучкість у застосуванні дронів. Українські воїни вже довели, що є справжніми новаторами у багатьох напрямах застосування дронів. І це варто продовжувати, і ми будемо це продовжувати", – підкреслив глава держави.

Зеленський висловив вдячність кожному й кожній, хто виробляє дрони, хто постачає, хто тренує операторів дронів та загалом хто просуває цю тему. Українське лідерство в цьому технологічному аспекті воно справді відчутне.

Сьогодні ж на Ставці детально проаналізували наші можливості у РЕБ – те, що вже робиться, те, що демонструє реальні бойові успіхи. І те, що маємо зробити додатково. Плюс – ракетна програма. Наша ракетна програма має хорошу динаміку, і хоч це – важке завдання, але поступово ми наближаємося до можливості застосовувати свої ракети, а не лише покладатися на ракети в постачанні від партнерів,

– зауважив президент.

Він наголосив, що Україна має з часом вийти на максимальну оборонну самостійність, адже саме такі держави завжди легше знаходять дієвих союзників та реалізовують свої інтереси.

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Міжнародні розмови з партнерами й зустрічі

Зеленський також розповів, що цього дня із візитом в Україні був Державний секретар Ватикану кардинал Паролін. Президент подякував представнику Папи за цей сигнал.

"Це сигнал підтримки України, українців, нашого прагнення жити у власній державі та справді жити мирно. Ми цінуємо й те, що кардинал Паролін відвідав не тільки Київ – був ще в Одесі, Бердичеві, Львові. Бачив настрій наших людей, об’єктивні потреби цього часу", – підкреслив президент.

Український лідер розповів, що разом із кардиналом Пароліном вони обговорили, що саме може бути зроблене цього року, щоб наблизити справедливий мир для України. Зеленський наголосив, що дуже важливо і для нас, і для справи миру як такої, щоб Ватикан був активним у захисті життя та в допомозі нам реалізувати Формулу миру, особливо те, що стосується звільнення полонених.

Також говорив із новим Прем'єр-міністром Естонії. Подякував за підтримку – за багаторівневу нашу взаємодію. Домовилися про зустріч. І, звичайно, ми будемо продовжувати всю нашу співпрацю – і політичну, і оборонну,

– зазначив глава держави.

Окрім того, Зеленський розповів, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак говорив із Філом Гордоном, радником із питань національної безпеки віцепрезидентки США Камали Гарріс.

Саме на рівні віцепрезидентки США Камала Гарріс брала участь у першому Саміті миру, і важливо, щоб не зменшувалася динаміка нашої спільної роботи заради справедливого миру.

"Усі наші партнери на всіх рівнях знають і знатимуть надалі, які перспективи є і що справедливий мир справді може бути повернутий якнайшвидше", – сказав президент.

Наостанок Зеленський подякував за влучність воїнам нашої 110 окремої механізованої бригади, яка збила черговий російський Су-25 на Донеччині.