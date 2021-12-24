Водночас українських жінок зобов'язали стати на облік у військкоматі. Причому тепер це не побажання, а обов'язок.

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Інформації про це поки не так багато, але щось вам таки розкажу, аби завчасно не панікували, адже там вже навіть про штрафи почали говорити.

Яких спеціальностей це торкнеться

У переліку військовозобов'язаних – 35 професій. Причому до списку увійшли навіть ті, хто, здавалося б, жодним чином не належить до військової справи.

Серед них є жінки творчих професій: акторки, музикантки, журналістки. Також військовозобов'язаними стали жінки-хіміки, металургині, медики, психологині, ветеринарки, бухгалтерки та навіть бібліотекарки.

Також це торкнулося тих, хто працює з державною безпекою, фінансами, інформацією та готельно-ресторанною справою.

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Однак за словами Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, бігти у військомати поки зарано. Такі дії пов'язані з 2 причинами: з гендерною рівністю і з тим, що необхідність перебування жінок на військовому обліку назріла вже давно.

Ну й вже далі жінки, які стануть на військовий облік, перебуватимуть у запасі до 60 років. Навряд чи нас усіх відправлять на Схід, але розуміння того, хто й чим готовий допомогти армії у разі російського вторгнення Збройним силам, це дасть. Так і вистоїмо.

Яких втрат може зазнати ворог

Зараз я не лише про військових говорю. Зараз в Україні мільйон громадян офіційно мають дозвіл на зброю і відповідно саму зброю. Це означає, що захищати нас точно є кому.

Якщо зробити з неї хоча б по одному пострілу, ви розумієте, які вже можуть бути втрати з тієї сторони. Водночас Захід може забезпечити Росії економічні санкції.

Це не лише відключення від міжнародної платіжної системи SWIFT, а й мораторій на роботу з російським держборгом і блокування поставок смартфонів й компонентів до літаків та автомобілів.

Усе це не лише боляче вдарить як по російській економіці, так і по пересічних росіянах, а й навіть може збільшити рівень безробіття у Росії.

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Хоча на повну ізоляцію розраховувати не варто, адже Кремль вже підстрахувався. Там люди, які працюють в будь-якій державній організації, мають право отримувати зарплату тільки на картку "Мир". Вона не залежить ні від Visa, ні від Mastercard, ні від SWIFT загалом.

У ТКГ домовилися про припинення вогню

На фоні усього цього з'явилося ще одне цікаве повідомлення – Тристороння контактна група домовилась про припинення вогню на свята. Першою логічною реакцією була, звісно, радість, що наші військові зможуть хоча б в умовному спокої їх провести.

Однак на зміну щастю одразу прийшло й занепокоєння, бо тиша зазвичай наступає перед бурею або війною.

Тому, крім режиму тиші, генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Путіна на всяк випадок відвести війська від кордонів України на період різдвяно-новорічних свят.



Єнс Столтенгберг звернувся до російської влади / Фото Getty Images

Однак диктатор 23 грудня був впродовж дня зайнятий пресконференцією, а його посіпаки – поширенням фейків, тому могли просто пропустити повз вуха цю заяву.

Путін – під прицілом світу

До речі, для поширення своїх чергових антиукраїнських тез вони обрали майданчиком стіл Ради безпеки ООН. Представники Росії організували його нібито проти прославлення нацизму, але натомість висунули звинувачення Україні та країнам Балтії.

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Однак 36 делегацій держав, які є членами ООН, це помітили. Автори заяви ще раз тикнули Росію носом у те, що вона несе, підтвердивши, що Кремль усіма силами намагається відвернути увагу світової спільноти від власних діянь.

Зокрема, порушень міжнародного права і насамперед людських прав. Втім, це в неї зробити не вийде. Бо шори впали. Тепер Путін перебуває під прицілом у всього світу, який дивиться на нього з широко відкритими очима, а ми – через приціл гвинтівки.