В Украине заработала система After Action Review для усиления ПВО: Федоров рассказал детали
- Украина внедрила систему After Action Review для усиления противовоздушной обороны, что позволяет анализировать эффективность ПВО после атак.
- За последние сутки российские войска атаковали 187 ударными дронами, из которых 165 были уничтожены или подавлены, но 20 дронов поразили 14 локаций.
Украина значительно усилила систему противовоздушной обороны, внедрив новые методы анализа и контроля атак. Также мониторинг позволяет оценивать эффективность ПВО.
Об этом заявил Михаил Федоров на встрече с журналистами, посвященной первому месяцу работы обновленной команды Минобороны, пишет 24 Канал.
Что известно о новой системе усиления ПВО?
Федоров отметил, что приоритетным направлением работы для Минобороны было усиление системы противовоздушной обороны и повышение ее эффективности во время массированных атак противника.
Нашим главным фокусом в первый месяц стала ПВО. Как быстрая реакция на интенсивные обстрелы россиян, нашей задачей было усилить систему ПВО. Для этого мы внедрили систему After Action Review,
– заявил Федоров.
По словам министра, после каждой масштабной атаки команды Минобороны и Воздушных сил проводили детальный анализ: определяли расположение перехватчиков, оценивали эффективность ликвидации воздушных целей, отслеживали работу "малой" ПВО и фиксировали последствия ударов.
Специалисты министерства на основе этих критериев разработали систему After Action Review, которая имеет целью эффективно и точно анализировать все атаки и давать оценку работы ПВО.
Также Федоров отметил, что президент ежедневно проводит селектор, где обсуждает результативность противовоздушной обороны и восстановления разрушенной врагом критической инфраструктуры.
Важно! Только за последние сутки российские войска атаковали украинские мирные города 187 ударными дронами. Из них – 120 были "Шахедами", Силы ПВО сумели сбить или подавить большинство, а именно – 165 БпЛА. В то же время на 14 локациях было зафиксировано попадание или падение обломков 20 ударных БпЛА.
Каких ракет сейчас критически не хватает украинской ПВО?
Михаил Федоров сообщил, что сейчас противовоздушной обороне Украины критически не хватает ракет PAC-3, которые предназначены для сбивания вражеских баллистических ракет.
Министр отметил, что этот вопрос уже обсуждался с Владимиром Зеленским. Мол, они рассматривали вариант создания совместных консорциумов с международными партнерами для ускорения производства противобаллистических ракет.
В то же время Федоров признал, что Киев имеет большой потенциал для собственного производства комплексов противовоздушной обороны и ракет для них.