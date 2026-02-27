В Украине заработала система After Action Review для усиления ПВО: Федоров рассказал детали

Украина значительно усилила систему противовоздушной обороны, внедрив новые методы анализа и контроля атак. Также мониторинг позволяет оценивать эффективность ПВО.

Об этом заявил Михаил Федоров на встрече с журналистами, посвященной первому месяцу работы обновленной команды Минобороны, пишет 24 Канал.

Что известно о новой системе усиления ПВО?

Федоров отметил, что приоритетным направлением работы для Минобороны было усиление системы противовоздушной обороны и повышение ее эффективности во время массированных атак противника.

Нашим главным фокусом в первый месяц стала ПВО. Как быстрая реакция на интенсивные обстрелы россиян, нашей задачей было усилить систему ПВО. Для этого мы внедрили систему After Action Review,

– заявил Федоров.

По словам министра, после каждой масштабной атаки команды Минобороны и Воздушных сил проводили детальный анализ: определяли расположение перехватчиков, оценивали эффективность ликвидации воздушных целей, отслеживали работу "малой" ПВО и фиксировали последствия ударов.

Специалисты министерства на основе этих критериев разработали систему After Action Review, которая имеет целью эффективно и точно анализировать все атаки и давать оценку работы ПВО.

Также Федоров отметил, что президент ежедневно проводит селектор, где обсуждает результативность противовоздушной обороны и восстановления разрушенной врагом критической инфраструктуры.

Важно! Только за последние сутки российские войска атаковали украинские мирные города 187 ударными дронами. Из них – 120 были "Шахедами", Силы ПВО сумели сбить или подавить большинство, а именно – 165 БпЛА. В то же время на 14 локациях было зафиксировано попадание или падение обломков 20 ударных БпЛА.

