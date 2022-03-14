Усиление ПВО и ПРО – наш приоритет, над которым работаем круглосуточно, – Резников

Сейчас Министерство обороны Украины работает над обеспечением украинской армии противовоздушной и противоракетной обороной.

Об этом на своей фейсбук-странице написал глава министерства Алексей Резников, подчеркнув, что власть работает круглосуточно.

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Работа над усилением ПВО и ПРО продолжается

Усиление ПВО и ПРО – сейчас главный приоритет, мы работаем круглосуточно, чтобы получить соответствующую помощь или приобрести необходимое оружие.

Резников откровенно добавил, что это непросто, ведь не все, кто принимает соответствующие решения, обладают такой же силой духа, как украинские граждане.

Также Резников подчеркнул, что в Россию вернутся сотни гробов: смотрите видео