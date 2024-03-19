В эфире 24 Канала ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман сказал, какие наибольшие угрозы стоят перед нашим государством после переизбрания Путина. Аналитики убеждены, что после "выборов" диктатор пытается создать информационные условия для затяжной войны в Украине.

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"Будут забирать всех"

Многие эксперты говорят об усилении или объявлении всеобщей мобилизации в России. В то же время Гетьман отметил, что Кремль уже усилил мобилизацию, по меньшей мере на временно оккупированных территориях Украины.

На так называемые "выборы" российские оккупанты составляли списки людей, в которых указывали имя и фамилию, возраст, пол и место жительства. Сейчас россияне ходят по домам людей, которые согласно российским "законам", подлежат мобилизации, и собирают людей.

Там планируется тотальная мобилизация. Все люди, которые по возрасту подходят и стоят на двух ногах, будут мобилизованы. Никто не учитывает состояние здоровья и точно не будет выбирать подразделения, как делают в Украине. На временно оккупированных территориях будут забирать всех,

– сказал ветеран российско-украинской войны.

По его словам, еще один источник мобилизации – иностранцы. Однако по мнению майора запаса ВСУ, вряд ли врагу удастся создать из них сверхмощное подразделение. Кроме этого, на России будут собирать заключенных.

Из отдаленных регионов, периферии россияне уже все вытащили, поэтому мобилизация начнется также в крупных российских городах. Ранее кремлевские вожди не хотели этого делать, ведь это могло бы негативно повлиять на "красивую" картинку перевыборов Путина.

Если бы началась мобилизация в Москве или Санкт-Петербурге, то эта картинка могла бы испортиться. Сейчас тормозов нет,

– отметил Гетьман.

Кремль хочет собрать еще как минимум до полумиллиона человек, чтобы увеличить численность своей группировки на фронте до миллиона и пытаться делать наступательные действия уже в конце мая.

"Здесь начинаются различные информационные вбросы, ИПСО, что якобы оккупанты будут захватывать Киев, Одессу или Харьков. На это надо реагировать спокойно. Пока группировка, которая могла бы атаковать или Киев, или Харьков, или Одессу, у россиян не собрана. Это все вбросы для того, чтобы украинцы начали волноваться", – добавил майор запаса ВСУ.

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