В етері 24 Каналу ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман сказав, які найбільші загрози постають перед нашою державою після переобрання Путіна. Аналітики переконані, що після "виборів" диктатор намагається створити інформаційні умови для затяжної війни в Україні.

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"Забиратимуть усіх"

Багато експертів говорить про посилення або оголошення загальної мобілізації у Росії. Водночас Гетьман зауважив, що Кремль вже посилив мобілізацію, щонайменше на тимчасово окупованих територіях України.

На так звані "вибори" російські окупанти складали списки людей, у яких вказували ім'я та прізвище, вік, стать й місце проживання. Зараз росіяни ходять по будинках людей, які згідно з російськими "законами", підлягають мобілізації, та збирають людей.

Там планується тотальна мобілізація. Всі люди, які за віком підходять й стоять на двох ногах, будуть мобілізовані. Ніхто не зважає на стан здоров'я і точно не обиратиме підрозділи, як роблять в Україні. На тимчасово окупованих територіях забиратимуть всіх,

– мовив ветеран російсько-української війни.

За його ловами, ще одне джерело мобілізації – іноземці. Однак на думку майора запасу ЗСУ, навряд чи ворогу вдасться створити з них надпотужний підрозділ. Крім цього, на Росії збиратимуть ув'язнених.

З віддалених регіонів, периферії росіяни вже все витягнули, тож мобілізація розпочнеться також у великих російських містах. Раніше кремлівські вожді не хотіли цього робити, адже це могло б негативно вплинути на "красиву" картинку перевиборів Путіна.

Якби почалася мобілізація в Москві або Санкт-Петербурзі, то ця картинка могла б зіпсуватися. Зараз гальм немає,

– зазначив Гетьман.

Кремль хоче зібрати ще щонайменше до пів мільйона людей, щоб збільшити чисельність свого угруповання на фронті до мільйона і намагатися робити наступальні дії вже наприкінці травня.

"Тут починаються різні інформаційні вкиди, ІПСО, що нібито окупанти захоплюватимуть Київ, Одесу чи Харків. На це треба реагувати спокійно. Поки що угруповання, яке могло б атакувати чи Київ, чи Харків, чи Одесу, у росіян не зібрано. Це все вкиди для того, щоб українці почали хвилюватися", – додав майор запасу ЗСУ.

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