Украина улучшит свою ПВО: Сырский сообщил о новых решениях

Александр Сырский сообщил о комплексе изменений в системе ПВО. Сейчас эффективность ПВО составляет около 74%.

Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.

Читайте также Украину атаковали ракеты и БпЛА, есть много попаданий: как отработала ПВО 12 февраля

Как усилить эффективность систем ПВО?

Сырский отметил, что работа систем ПВО зависит от многих факторов: своевременной поставки оружия, использования новых технологий, удачного подбора кадров и решений, умение быстро реагировать на новые вызовы и отказа от устаревших бюрократических практик.

Враг ежедневно применяет от 100 до 200 дронов, также атакует ракетами и авиацией. В то время эффективность работы ПВО сейчас достигает около 74%. Увеличить этот процент могут только военные инновации.

В условиях сложной погоды основным и наиболее эффективным средством остаются зенитные ракетные войска, которые являются всепогодными. При благоприятных погодных условиях активно привлекаются авиация, вертолеты и дроны-перехватчики,

– написал Сырский.

Он заявил, что сейчас продолжается комплекс мероприятий, чтобы улучшить ПВО:

планируется перераспределение функций между зенитными ракетными войсками и новым родом войск, который будет отвечать за прикрытие важных объектов;

наращивается численность и качество дронов-перехватчиков;

происходит активное взаимодействие с партнерами для решения проблемы дефицита ракет к зенитным ракетным комплексам и истребительной авиации.

Что Владимир Зеленский говорит о работе ПВО?