Украина улучшит свою ПВО: Сырский сообщил о новых решениях
Александр Сырский сообщил о комплексе изменений в системе ПВО. Сейчас эффективность ПВО составляет около 74%.
Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.
Как усилить эффективность систем ПВО?
Сырский отметил, что работа систем ПВО зависит от многих факторов: своевременной поставки оружия, использования новых технологий, удачного подбора кадров и решений, умение быстро реагировать на новые вызовы и отказа от устаревших бюрократических практик.
Враг ежедневно применяет от 100 до 200 дронов, также атакует ракетами и авиацией. В то время эффективность работы ПВО сейчас достигает около 74%. Увеличить этот процент могут только военные инновации.
В условиях сложной погоды основным и наиболее эффективным средством остаются зенитные ракетные войска, которые являются всепогодными. При благоприятных погодных условиях активно привлекаются авиация, вертолеты и дроны-перехватчики,
– написал Сырский.
Он заявил, что сейчас продолжается комплекс мероприятий, чтобы улучшить ПВО:
- планируется перераспределение функций между зенитными ракетными войсками и новым родом войск, который будет отвечать за прикрытие важных объектов;
- наращивается численность и качество дронов-перехватчиков;
- происходит активное взаимодействие с партнерами для решения проблемы дефицита ракет к зенитным ракетным комплексам и истребительной авиации.
Что Владимир Зеленский говорит о работе ПВО?
Владимир Зеленский резко высказался и призвал Воздушные силы ВСУ действовать быстрее, чтобы лучше защищать приграничные области от ударов дронов, подчеркнув, что Украина "нет времени ждать, пока отдельные подразделения полностью наладят свою работу".
Владимир Зеленский еще раньше выражал недовольство работой Воздушных сил в некоторых регионах из-за недостаточно эффективного сбивания дронов типа "Шахед".
Напомним, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщал о перестройке команд ПВО, чтобы повысить безопасность страны, а также отметил, что наибольшие проблемы с энергоснабжением сейчас возникли на Харьковщине, Полтавщине и в Сумской области.