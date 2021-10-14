Усилить способности на море: Великобритания предоставит Украине ракетное оружие

Украина получит от Великобритании военную помощь. Речь идет о ракетном оружие и кораблях.

Об этом сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Он отметил, что оружие предоставят в ближайшее время.

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Для чего Украине это оружие

Посол рассказал, что договориться удалось благодаря соглашению, которое заключили в 2020 году между Британией и Украиной. Речь о военных катерах для украинских Военно-морских сил и об усилиях Британии в продвижении Украины в Североатлантический альянс.

Я убежден, что в ближайшее время приобретут 2 действующих корабля. Они сразу войдут в состав Военно-Морских сил Украины. Начнут строить 2 военно-морских порта,

– анонсировал Пристайко.

"Начнут строительство кораблей меньшего класса в Украине и в Британии. И наконец, что очень важно, мы получим ракетное оружие, которое позволит реально усилить наши способности на море", – добавил он.

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Пристайко сказал, что сначала Украина получит 2 корабля-тральщика, которые будут защищать побережье от минной угрозы.