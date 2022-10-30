Мобилизация в Украине: усилится ли призыв и какие специальности нужны на фронте

Мобилизация в Украине зависит от ситуации на фронте. У каждого военкомата есть план по количеству специалистов, которых нужно призвать. Если ситуация накаляется, соответственно и количество растет. Впрочем, пока не будут мобилизовывать всех военнообязанных мужчин.

Поскольку Россия объявила мобилизацию, количество их живой силы на фронте будет увеличиваться. Соответственно, наши графики призыва будут также меняться. Об этом говорит начальник управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

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Мобилизовать всех военнообязанных не будут

Впрочем, по словам Горбача, потребности в мобилизации всех военнообязанных мужчин сейчас нет и в ближайшее время не будет. Напротив, принимают законы об увольнение отдельных категорий людей, которые мобилизовались после 24 февраля. Например, на увольнение теперь имеют право родители троих или более детей.

В территориальные центры комплектования уже приходит гораздо меньше добровольцев, которые хотят мобилизоваться, чем в начале войны, но они все равно есть. Некоторым из них отказывают, ведь кто-то не подходит по состоянию здоровья, кто-то по законодательству не подлежит призыву.

Какие профессии нужны на фронте

В настоящее время мобилизуют "наиболее подготовленные категории граждан, которые уже проходили военную службу". Горбач отметил, что дефицита каких-либо специальностей нет.

Тех, кто раньше не служил, призывают только в учебные центры для первичной подготовки. Она длится минимум месяц.

На простые специальности, например стрелков, готовят месяц.

Наводчиков или командиров боевой машины готовят полтора месяца или больше.

Для высококвалифицированной специальности, в частности оператора дронов, нужно учиться несколько месяцев".

Процесс подготовки специалистов не прекращается. Горбач не рассказывает, сколько всего резервистов есть в Украине, но подчеркивает, что пропорция примерно такая же, как и в России.

Смогут ли отдохнуть воюющие с 24 февраля

Начальник управления штаба объяснил, пока законодательство не предусматривает, чтобы мобилизованные во время военного положения могли уволиться со службы до его окончания. Однако происходят ротации, а также военным дают отпуска для отдыха.

Если военная часть какое-то время находится на одном из самых трудных направлений, это может быть от нескольких месяцев до полугода. Четкого срока нет. Затем ее отводят в более спокойное место, и командир предоставляет военным отпуска – 10 дней без учета времени на дорогу.

Если у военного дома возникли проблемы, он может взять еще несколько отпусков по 10 дней. Горбач добавляет, пропорция примерно такова: две трети воинской части остаются на месте, одна треть – в отпусках.

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