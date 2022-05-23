Усиливают ПВО: враг разворачивает дополнительные дивизионы С-400 в оккупированном Крыму

Российские кафиры пытаются усилить ПВО. Для этого враг разворачивает дополнительные дивизионы С-400 на территории временно оккупированного Крыма.

Новые данные Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 18.00 23 мая. Украинские защитники и защитницы уже 89 суток героически защищают родную землю от российских захватчиков.

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С целью наращивания системы противовоздушной обороны, на территории северо-западной части временно оккупированной АР Крым противник разворачивает два дополнительных зенитных ракетных дивизиона С-400.

– говорится в сообщении.

Герои ВСУ наносят врагу значительные потери. Российские захватчики имеют низкое морально-психологическое состояние. Враг налегает на алкоголь. Все больше кафиров прибегают к дезертирству. Кроме того, захватчики жалуются, что их атаки на позиции Сил обороны Украины неэффективны.

Какая ситуация в других направлениях

По данным Генштаба ВСУ, на 23 мая остается угроза ракетно-бомбовых ударов с территории Беларуси.

Российские захватчики постоянно обстреливают позиции украинских защитников и защитниц, развернутых вблизи государственной границы Украины в Сумской и Черниговской областях.

На Слобожанском направлении русские захватчики пытаются удержать захваченные рубежи. Враг обстреливает позиции украинских защитников и защитниц.

На Северодонецком направлении кафиры вели штурмовые действия. Однако не добились никакого успеха. Украинские герои нанесли врагу значительные потери и заставили его отступить.

На Бахмутском направлении враг пытался вести наступление. В то же время, никакого успеха у кафиров тоже не было.

Потери врага

Украинские герои успешно уничтожают русских захватчиков. По состоянию на 23 мая количество ликвидированных кафиров возросло до 29 200 кафиров. За последние сутки количество удалось уничтожить еще 150 российских военных.

Кроме того, защитники и защитницы уничтожили:

личного состава – 29 200 (+150) человек ликвидировано;

танков – 1293 (+8) единицы;

боевых бронированных машин – 3 166 (+25) единиц;

артиллерийских систем – 604 (+5) единицы;

РСЗО – 201 единица;

средств ПВО – 93 единицы;

самолетов – 204 единицы;

вертолетов – 170 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 476 (+6) единиц;

крылатых ракет – 110 (+3) единиц;

кораблей и катеров – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2206 (+12) единиц;

специальной техники – 43 единицы.

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