Саму же встречу с украинским лидером он назвал "очень теплой". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Ирландия будет продвигать ускоренное вступление Украины в Евросоюз

Выступая на пресс-конференции после встречи с украинским лидером, Мартин заявил, что четко дал понять Зеленскому активную позицию Ирландии по ускоренному членству Украины в ЕС.

"Для него (Зеленского – 24 Канал) это приоритет. Ведь, кроме определенных гарантий безопасности, членство в ЕС открывает для Украины значительные экономические возможности в будущем", – указал премьер.

По словам Мартина, во время встречи с Зеленским также обсудили, как Ирландия может финансово поддержать Украину

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Напомним, сегодня Зеленский ненадолго приезжал в Ирландию. Он прибыл в страну по дороге в США. В ходе своего визита лидер Украины пообщался с премьером Ирландии.

Они обсудили шаги по окончании войны гарантированным миром для Украины и всей Европы., значение единства Украины, Европы, США и всех, кому важно спокойствие в международном порядке на этом пути, а также гарантии безопасности, сотрудничество по пути Украины в ЕС.

Кроме этого, они отдельно пообщались об участии Ирландии в коалиции по разминированию и тренировочным миссиям ЕС, о нелетальной поддержке безопасности, которая поможет защищать жизнь. А также – о нашей гуманитарной программе Food from Ukraine и то, как Ирландия может приобщиться.