Саму ж зустріч з українським лідером він назвав "дуже теплою". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Ірландія просуватиме прискорений вступ України до Євросоюзу

Виступаючи на пресконференції після зустрічі з українським лідером, Мартін заявив, що чітко дав зрозуміти Зеленському активну позицію Ірландії щодо прискореного членства України в ЄС.

"Для нього (Зеленського – 24 Канал) це є пріоритетом. Адже, окрім певних гарантій безпеки, членство в ЄС відкриває для України значні економічні можливості в майбутньому", – вказав прем'єр.

За словами Мартіна, під час зустрічі з Зеленським також обговорили, як Ірландія може фінансово підтримати Україну.

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Нагадаємо, сьогодні Зеленський ненадовго приїжджав в Ірландію. Він прибув в країну дорогою до США. Під час свого візиту лідер України поспілкувався з премʼєром Ірландії.

Вони обговорили кроки для закінчення війни гарантованим миром для України та всієї Європи, значення єдності України, Європи, США та всіх, кому важливий спокій у міжнародному порядку на цьому шляху, а також гарантії безпеки, співпрацю на шляху України до ЄС.

Крім цього, вони окремо поспілкувалися про участь Ірландії в коаліції з розмінування та тренувальних місіях ЄС, про нелетальну безпекову підтримку, яка допоможе захищати життя. А також – про нашу гуманітарну програму Food from Ukraine і те, як Ірландія може долучитися.