Путин выдвигает США новые условия, – Зеленский предостерег от игр с компромиссами Кремля

Президент Владимир Зеленский заявил, что любые попытки найти компромиссы с Кремлем лишь побуждают Владимира Путина выдвигать новые требования. Россия пытается диктовать свои условия США, пользуясь стремлением Вашингтона добиться дипломатических успехов.

Об этом украинский лидер сообщил в интервью Reuters. Он подчеркнул, что верит в стремление Соединенных Штатов остановить войну, но предостерег от "игр" с компромиссами.

Москва диктует свои правила

По словам Зеленского, поиск компромиссов с противником, который не желает прекращать агрессию, является лишь пустой тратой времени. К тому же российский диктатор постоянно меняет требования в зависимости от изменения соотношения сил на международной арене.

Ведь если Путин увидит, что вы можете что-то поддержать, он попытается предложить вам другую идею, другие вопросы и новые условия. Новое правительство – новые условия. Меняются лидеры в Европе? Новые условия. Политика США? Появился президент Трамп, очень сильный, – новые условия,

– отметил Зеленский.

Глава государства обратил внимание на то, что Москва использует и внешнеполитические обострения в своих интересах, в частности ситуацию вокруг переговоров США с Ираном. По его мнению, Кремль будет сознательно затруднять эти процессы.

Президент Трамп хочет одержать какую-то победу до промежуточных выборов. Но Путин сделает все, чтобы оказать давление на иранцев и довести ситуацию до того, что переговоры станут невозможными,

– считает украинский лидер.

Аналогичную стратегию Россия применяет и в отношении войны против Украины, пытаясь самостоятельно определять пределы уступок.

"И в этом-то и заключается проблема: Путин начал считать, что именно он может принимать решения. Но Америка в сто раз сильнее России. Безусловно. Им просто нужно об этом не забывать", – резюмировал президент Зеленский.

Ранее президент заявил, что у Украины есть документы, свидетельствующие о намерении России нанести массированные удары по гражданской инфраструктуре, чтобы заставить людей покинуть столицу, и другие города. По словам Зеленского, в ответ Украина усилит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.