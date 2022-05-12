В условиях окружения и нехватки боеприпасов защитники "Азовстали" все равно уничтожают врага

Украинские воины, защищающие Мариуполь в "Азовстали", продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши военные выбивают врага с территории завода.

Герои обнародовали видео на своем ютуб-канале, показав, как делают невозможное.

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На 78-й день полномасштабной войны, в условиях полного окружения, несмотря на крайне сложную обстановку, нехватку боеприпасов и большое количество раненых – бойцы продолжают выбивать врага с ранее захваченных им позиций на территории завода "Азовсталь",

– указывают под роликом украинские военные.

Защитники Мариуполя штурмуют вражеские позиции, несмотря на постоянное использование врагом:

авиации;

корабельной и ствольной артиллерии;

танков;

иного вооружения.

Борьба воинов за Украину и сохранение жизней личного состава продолжается.

Защитники Мариуполя уничтожают врага

Офицер управления штаба защитников Мариуполя Илья Самойленко отметил, что украинские военные уже ликвидировали 2,5 тысячи врагов и еще 5 тысяч ранили.

Мы также уничтожили более 60 танков и повредили еще 30 – это 10% их потерь. А также уничтожили 10% артиллерийских систем оккупантов, – продолжил воин.

Илья Самойленко добавил, что данные фиксировались с 24 февраля по 15 апреля. По словам офицера управления штаба, подсчет усложнен интенсивностью боевых действий.

Украина договаривается об эвакуации

Капитан Святослав Паламарь с позывным "Калина" подчеркнул, что наши военные готовы бороться и уничтожать врага, пока будут оставаться силы.

Координатор действий по гуманитарным коридорам от Офиса Президента Татьяна Ломакина рассказала, что сейчас украинские власти пытаются договориться с Россией о том, чтобы эвакуировать из "Азовстали":

медиков;

раненых бойцов;

гражданских, которые находятся в самом Мариуполе.

Если об эвакуации удастся договориться, это будет второй этап гуманитарной операции.

В ОП проинформировали о количестве людей в городе

В городе находятся несколько тысяч человек. Преимущественно женщины, дети и пожилые люди.

Они все ждут спасения, и Украина будет делать все возможное, чтобы открыть гуманитарный коридор и помогать людям выехать на мирные территории Украины,

– добавила Татьяна Ломакина.

К слову Деблокада Мариуполя военным путем пока не возможна, – Минобороны

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