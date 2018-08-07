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Услуга за услугу: Холодницкий одолжил своему заместителю свыше 600 тысяч гривен

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Руководитель САП Назар Холодницкий и его заместитель Владимир Кривенко
Руководитель САП Назар Холодницкий и его заместитель Владимир Кривенко / euam-ukraine.eu

Из реестра деклараций стало известно, что руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий одолжил своему заместителю Владимиру Кривенко 614 тысяч гривен, при том беспроцентно.

Об этом говорится на сайте "Центра противодействия коррупции".

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За эти деньги заместитель руководителя САП приобрел себе квартиру, которая обошлась ему в 2 миллиона гривен.

Как отметили в Центре противодействия коррупции, сначала заместитель Холодницкого Кривенко отбеливал своего начальника, уверяя, что руководитель САП не вмешивался в работу суда и не рассказывал детали следствия фигурантам, хотя все это прекрасно слышно на пленках.

А уже через несколько дней становится известно, что Холодницкий дал Кривенко заем на более 600 тысяч гривен, еще и беспроцентно.

Напомним, ранее стало известно, что руководитель САП Назар Холодницкий почти сразу после выговора от квалификационно-дисциплинарной комиссии решил отдохнуть от работы и отправился в отпуск на полтора месяца. При том получил за это 456 тысяч 780 гривен отпускных, которые будет платить государство.

Теги: Новости Украины Деньги Новости политики Назар Холодницкий САП
Источник: 24 канал
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