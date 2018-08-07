Услуга за услугу: Холодницкий одолжил своему заместителю свыше 600 тысяч гривен

Из реестра деклараций стало известно, что руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий одолжил своему заместителю Владимиру Кривенко 614 тысяч гривен, при том беспроцентно.

Об этом говорится на сайте "Центра противодействия коррупции".

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За эти деньги заместитель руководителя САП приобрел себе квартиру, которая обошлась ему в 2 миллиона гривен.

Как отметили в Центре противодействия коррупции, сначала заместитель Холодницкого Кривенко отбеливал своего начальника, уверяя, что руководитель САП не вмешивался в работу суда и не рассказывал детали следствия фигурантам, хотя все это прекрасно слышно на пленках.

А уже через несколько дней становится известно, что Холодницкий дал Кривенко заем на более 600 тысяч гривен, еще и беспроцентно.

Напомним, ранее стало известно, что руководитель САП Назар Холодницкий почти сразу после выговора от квалификационно-дисциплинарной комиссии решил отдохнуть от работы и отправился в отпуск на полтора месяца. При том получил за это 456 тысяч 780 гривен отпускных, которые будет платить государство.