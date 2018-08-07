Послуга за послугу: Холодницький позичив своєму заступнику понад 600 тисяч гривень

Із реєстру декларацій стало відомо, що керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький позичив своєму заступнику Володимиру Кривенку 614 тисяч гривень, при тому безвідсотково.

Про це йдеться на сайті "Центру протидії корупції".

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За ці гроші заступник керівника САП придбав собі квартиру, яка обійшлася йому в понад 2 мільйони гривень.

Як зазначили в Центрі протидії корупції, спочатку заступник Холодницького Кривенко відбілював свого начальника, запевняючи, що керівник САП не втручався в роботу суду та не розповідав деталі слідства фігурантам, хоча все це чудово чути на плівках.

А вже за кілька днів стає відомо, що Холодницький дав Кривенку безвідсоткову позику на понад 600 тисяч гривень, ще й безвідсотково.

Нагадаємо, попередньо стало відомо, що керівник САП Назар Холодницький майже одразу після догани від кваліфікаційно-дисциплінарної комісії вирішив відпочити від роботи і вирушив у відпустку на півтора місяця. При тому отримав за це 456 тисяч 780 гривень відпускних, які сплачуватиме держава.