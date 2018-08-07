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Послуга за послугу: Холодницький позичив своєму заступнику понад 600 тисяч гривень

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Керівник САП Назар Холодницький та його заступник Володимир Кривенко
Керівник САП Назар Холодницький та його заступник Володимир Кривенко / euam-ukraine.eu

Із реєстру декларацій стало відомо, що керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький позичив своєму заступнику Володимиру Кривенку 614 тисяч гривень, при тому безвідсотково.

Про це йдеться на сайті "Центру протидії корупції".

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За ці гроші заступник керівника САП придбав собі квартиру, яка обійшлася йому в понад 2 мільйони гривень.

Як зазначили в Центрі протидії корупції, спочатку заступник Холодницького Кривенко відбілював свого начальника, запевняючи, що керівник САП не втручався в роботу суду та не розповідав деталі слідства фігурантам, хоча все це чудово чути на плівках.

А вже за кілька днів стає відомо, що Холодницький дав Кривенку безвідсоткову позику на понад 600 тисяч гривень, ще й безвідсотково.

Нагадаємо, попередньо стало відомо, що керівник САП Назар Холодницький майже одразу після догани від кваліфікаційно-дисциплінарної комісії вирішив відпочити від роботи і вирушив у відпустку на півтора місяця. При тому отримав за це 456 тисяч 780 гривень відпускних, які сплачуватиме держава.

Теги: Новини України Гроші Новини політики Назар Холодницький САП
Джерело: 24 канал
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