Об этом в эфире 24 канала рассказал депутат Европарламента и бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс. Он отметил – Украина очень динамично развивается и движется вперед.

К теме В Москве подняли в небо второй за сутки флаг Украины: захватывающее видео

По словам Андрюса Кубилюса, нет объективных причин, почему Украина не может стать членом Евросоюза или НАТО. Это займет время, и изменения уже начали происходить.

Мы видим, какие тяжелые изменения происходят в Беларуси, люди хотят перемен и в России. Украина для этого является очень хорошим примером,

– сказал депутат Европарламента.

Он отметил, что Украина должна иметь стратегию по интеграции в ЕС и НАТО, в Евросоюзе должны иметь более амбициозную программу касательно помощи Украине в частности.

Пример Украины опасен для режима России

"Успех Украины очень опасен для такого режима, который сейчас сидит в Кремле. Потому что пример демократии, успеха и интеграции Украины в ЕС может создать очень привлекательный пример для российского общества", – пояснил Андрюс Кубилюс.

Обратите внимание Какие страны поздравили Украину с Днем Независимости

Бывший премьер Литвы добавил, что россияне также желают жить в демократической стране. Поэтому Кремль пытается сделать так, чтобы соответствующего примера у российского общества не появилось.

Андрюс Кубилюс о пути Украины в ЕС: смотрите видео 24 канала