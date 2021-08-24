Про це в ефірі 24 каналу розповів депутат Європарламенту та колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс. Він зазначив – Україна дуже динамічно розвивається та рухається вперед.

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За словами Андрюса Кубілюса, нема об'єктивних причин, чому Україна не може стати членом Євросоюзу чи НАТО. Це займе час, проет зміни вже почали відбуватись.

Ми бачимо, які важкі зміни відбуваються у Білорусі, люди хочуть змін і в Росії. Україна для цього є дуже хорошим прикладом,

– сказав депутат Європарламенту.

Він зауважив, що Україна повинна мати стратегію щодо інтеграції в ЄС та НАТО, натомість у Євросоюзі повинні мати більш амбіційну програму щодо допомоги Україні зокрема.

Приклад України небезпечний для режиму Росії

"Успіх України дуже небезпечний для такого режиму, який наразі сидить у Кремлі. Тому що приклад демократії, успіху та інтеграції України в ЄС може створити дуже привабливий приклад для російського суспільства", – пояснив Андрюс Кубілюс.

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Колишній прем'єр Литви додав, що росіяни також бажають жити в демократичній країні. Тому Кремль намагається зробити так, аби відповідного прикладу у російського суспільства не з'явилось.

Андрюс Кубілюс про шлях України до ЄС: дивіться відео 24 каналу