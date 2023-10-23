Ситуация на левобережье Херсона может улучшиться после зимы, когда на фронте появится авиация. Однако случиться это может и даже этой зимой. Что для этого нужно 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Что поможет ВСУ на левобережье Херсона

С приближением дождей и морозов украинские военные, скорее всего, будут переходить к активной обороне. В то же время, это не плохо, даже наоборот – для ВСУ появятся новые перспективы.

На левобережье Херсонщины, если продолжатся успешные действия наших Вооруженных сил, в развитии может завершиться тем, что у врага начнутся серьезные проблемы на всей линии фронта – он начнет сыпаться,

– подчеркнул Александр Мусиенко.

Однако прежде нужно понимать, как можно добиться такого успеха наших военных. Для того чтобы развивать наступательные действия, необходимо обеспечить прикрытие войск с помощью, в частности, средств ПВО. Это позволит опрокинуть войска и технику с правого на левый берег.

"Без тяжелой техники, артиллерии, дополнительных средств ПВО развить продвижение на левобережье будет сложно, если не невозможно. Но если это удастся, то это сломало бы очень много планов и прогнозов по аналитикам", – отметил Мусиенко.

Дело в том, что это очень изменило бы характер боевых действий. Кроме того, очень важную роль будет играть и помощь наших партнеров. В частности, весной. В это время на фронте ожидают появление западной авиации.

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"Возможно, расчет на то, что эти пакеты будут больше, и мы сможем достичь большего прорыва. А пока перемалываем значительные объемы техники и врага на Востоке. Некоторые шансы на неприятные неожиданности для врага остаются не только до весны, но и до зимы этого года", – добавил Мусиенко.

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