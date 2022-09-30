Почти 200 оккупантов обезврежены: в Генштабе отчитались об успешных ударах за последние дни

Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов, которые с оружием в руках пришли на нашу землю. В результате слаженных действий ВСУ российская армия теряет своих бойцов во всех направлениях фронта.

Только за минувшие сутки, 29 сентября, наши воины отразили атаки противника около 9 населенных пунктов. Россияне вынуждены были отступать.

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Где ВСУ прогнали оккупантов

Возле Зайцево,

Майорска,

Веселой Долины,

Бахмутского,

Отрядовки,

Курдюмовки,

Нью-Йорк,

Первомайского,

Безымянного.

В Генштабе уточнили результаты действий украинских военных за последние несколько дней. После удара ВСУ по району сосредоточения россиян в Бахмутовке на Луганщине более 50 оккупантов отправились "на концерт кобзона".

В Токмаке в Запорожье до 50 захватчиков получили ранения. 10 единиц вооружения и военной техники россиян уничтожены. В Гуляйпольском районе травмировались до 40 захватчиков. В Мелитополе ВСУ уничтожили пункт управления россиян, зенитный ракетный комплекс С-300 и ранили более 50 оккупантов.

Удачи наших воинов за сутки

В течение 29 сентября украинская авиация нанесла 29 ударов по врагу. В результате поражений потерпели:

6 опорных пунктов;

20 районов сосредоточения вооружения и военной техники;

3 ЗРК.

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В то же время подразделения противовоздушной обороны сбили 7 БпЛА, в частности, 5 – иранского производства, вертолет Ми-8, а также штурмовик Су-25.

Ракетные войска и артиллерия попали по:

5 командных пунктах;

15 районах сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов;

6 складах с боеприпасами и горюче-смазочными материалами;

ЗРК;

8 других важных объектах противника.

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