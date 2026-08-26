Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал "24 Каналу", что продвижение украинских защитников в районе Дворичной имеет тактическое значение. В ближайшие месяцы россияне, вероятно, будут продолжать активно оказывать давление на этом направлении.

Каковы планы россиян на Купянском направлении

Роман Свитан пояснил, что враг сейчас пытается вытеснить украинские войска с плацдармов в районе Купянска и Лимана. Россияне ведут активные боевые действия как на левом, так и на правом берегах Оскола.

По словам военного эксперта, тактические задачи, которые выполняют Силы обороны на этом направлении, необходимы прежде всего для укрепления обороны.

В этом году у них одна из основных задач – выйти на правый берег и дойти до Купянска, вытеснить как с левого, так и с правого берега наш Купянский гарнизон. Далее – начать двигаться в сторону Изюма,

– отметил военный эксперт.

Изюм имеет важное значение для дальнейших планов оккупантов. Это одно из логистических направлений и одновременно один из маршрутов, который может вести в сторону Славянска.

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Силы обороны не только сдерживают противника, но и проводят активные действия, когда для этого появляется возможность. В частности, украинским военным удалось вернуть под контроль 7,5 квадратных километров лесной местности в районе Дворичной.

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Неплохо, кстати, показывают себя колумбийцы (иностранные военнослужащие – 24 Канал). Неплохо справляются, тем более в лесах,

– подчеркнул военный эксперт.

Таким образом, ситуация на Купянском направлении остается сложной. Россия усиливает давление и пытается реализовать план по вытеснению украинских войск и дальнейшему продвижению в сторону Изюма. В то же время Силы обороны проводят тактические операции и восстанавливают контроль над отдельными территориями вблизи Дворичной.