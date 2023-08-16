Собор УПЦ МП в Каневе хотят передать государству – там отпевали Шевченко

Успенский собор в Каневе Черкасской области хотят вернуть в собственность государства. Для этого прокуратура обратилась в суд.

Собор хотят вернуть Министерству культуры и информационной политики. Его ведь в свое время передали УПЦ МП, вопреки требованиям закона.

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Минкульт хочет забрать Успенский собор в УПЦ МП

Черкасская областная прокуратура пояснила, что постановление Совета Министров УССР признало собор 12 века (1144) памятником археологии республиканского значения. Дальше он долгое время находился под особой охраной государства.

Уже 3 сентября 2009 Успенский собор Кабмин постановлением занес в Государственный реестр недвижимых памятников Украины как памятник археологии национального значения. Именно поэтому собор как памятка археологии не мог находиться в другой собственности, кроме государственной.

Однако вопреки требованиям закона, а также прямому запрету на пребывание памятника археологии в собственности любой формы, кроме государственной, без согласования отчуждения памятника национального значения исполнительный комитет Каневского городского совета в 2003 году предоставил Украинской православной церкви разрешение на оформление права собственности на памятник археологии национального значения - Успенский (Георгиевский) собор, что впоследствии стало основанием для регистрации права коллективной собственности,

– заявили в прокуратуре.

Смелянская окружная прокуратура направила в хозяйственный суд исковое заявление в интересах государства в лице Миникульта к исполнительному комитету Каневского городского совета, Киевской митрополии Украинской православной церкви Московского патриархата. Заявление касается:

отмена решения и свидетельства о праве собственности;

государственной регистрации вещного права;

возвращение государственного имущества – нежилого здания Успенского собора в городе Каневе по улице Героев Небесной Сотни, 62.

Что известно об Успенском соборе