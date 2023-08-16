Собор УПЦ МП в Каневе хотят передать государству – там отпевали Шевченко
Источник:Черкасская областная прокуратура
Успенский собор в Каневе Черкасской области хотят вернуть в собственность государства. Для этого прокуратура обратилась в суд.
Собор хотят вернуть Министерству культуры и информационной политики. Его ведь в свое время передали УПЦ МП, вопреки требованиям закона.
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Черкасская областная прокуратура пояснила, что постановление Совета Министров УССР признало собор 12 века (1144) памятником археологии республиканского значения. Дальше он долгое время находился под особой охраной государства.
Уже 3 сентября 2009 Успенский собор Кабмин постановлением занес в Государственный реестр недвижимых памятников Украины как памятник археологии национального значения. Именно поэтому собор как памятка археологии не мог находиться в другой собственности, кроме государственной.
Однако вопреки требованиям закона, а также прямому запрету на пребывание памятника археологии в собственности любой формы, кроме государственной, без согласования отчуждения памятника национального значения исполнительный комитет Каневского городского совета в 2003 году предоставил Украинской православной церкви разрешение на оформление права собственности на памятник археологии национального значения - Успенский (Георгиевский) собор, что впоследствии стало основанием для регистрации права коллективной собственности,
– заявили в прокуратуре.
Смелянская окружная прокуратура направила в хозяйственный суд исковое заявление в интересах государства в лице Миникульта к исполнительному комитету Каневского городского совета, Киевской митрополии Украинской православной церкви Московского патриархата. Заявление касается:
- отмена решения и свидетельства о праве собственности;
- государственной регистрации вещного права;
- возвращение государственного имущества – нежилого здания Успенского собора в городе Каневе по улице Героев Небесной Сотни, 62.
Что известно об Успенском соборе
- Каневский Успенский собор Святого Георгия построили еще в 1144 году. Его возвел князь Всеволод Ольгович.
- Помимо прямого значения храм был хранилищем для мещан во время нападений врагов. В частности, люди там скрывались в сентябре 1678, когда крымские татары и турки подожгли собор.
- Далее Успенский собор стоял разрушен до 18 века. Только в 1781-1787 годах его начали восстанавливать. До современного облика восстановили в 1805–1810 годах.
- Именно в этой церкви двое суток в 1861 году находились останки Тараса Шевченко. Здесь отпевали Кобзаря. Братья Шевченко хотели похоронить Тараса у стен Успенского собора, но сопровождавший прах великого поэта Григорий Честаховский отстоял исполнение последней воли Шевченко – его прах отнесли на Чернечую гору.