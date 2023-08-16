Собор хочуть повернути Міністерству культури та інформаційної політики України. Адже його свого часу передали УПЦ МП, всупереч вимогам закону.

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Мінкульт хоче забрати Успенський собор в УПЦ МП

Черкаська обласна прокуратура пояснила, що постанова Ради Міністрів УРСР визнала собор 12 століття (1144 року) пам'яткою археології республіканського значення. Далі він довгий час перебував під особливою охороною держави.

Вже 3 вересня 2009 року Успенський собор Кабмін постановою заніс до Державного реєстру нерухомих пам'яток України як пам'ятку археології національного значення. Саме тому собор як пам'ятка археології не міг перебувати в іншій власності, крім державної.

Проте всупереч вимогам закону, а також прямій забороні щодо перебування пам'ятки археології у власності будь-якої форми, крім державної, без погодження відчуження пам'ятки національного значення виконавчий комітет Канівської міської ради у 2003 році надав Українській православній церкві дозвіл на оформлення права власності на пам'ятку археології національного значення – Успенський (Георгіївський) собор, що надалі стало підставою для реєстрації права колективної власності,

– заявили в прокуратурі.

Тож Смілянська окружна прокуратура скерувала до господарського суду позовну заяву в інтересах держави в особі Мінікульту до виконавчого комітету Канівської міської ради, Київської митрополії Української православної церкви Московського патріархату. Заява стосується:

скасування рішення та свідоцтва про право власності;

державної реєстрації речового права;

повернення державного майна – нежитлової будівлі Успенського собору в місті Каневі по вулиці Героїв Небесної Сотні, 62.

Що відомо про Успенський собор