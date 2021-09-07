Успешный или провальный: как украинцы оценили визит Зеленского в США

Президент Зеленский совершил первый официальный визит в США. Глава государства встретился со своим американским коллегой Джо Байденом. Практически половина украинцев считают: поездка Зеленского в Соединенные Штаты была успешной.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг". Его проводили со 2 по 4 сентября этого года.

К теме Байден "по-мужски" указал Зеленскому на проблемы

Только 28% считают визит неуспешным

Около половины опрошенных заверили, что американский визит Зеленского был со знаком "плюс", 28% – их мнение не разделяют. 24% – либо колеблются с оценками, либо не в курсе об этом политическом событии.

Как украинцы оценили визит Зеленского в США

Очень успешный – 7%:

Успешный – 41%,

Скорее неудачный – 19%,

Совсем неудачный – 9%,

Ничего не знаю об этом – 17%

Затрудняюсь ответить – 7%.

Как украинцы оценили визит Зеленского / Фото с сайта "Рейтинга"

Что известно о проведенном опросе? Опрашивали население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Украина и США подписали ряд соглашений

Отметим, что во время визита президента Зеленского в США представители украинской и американской сторон подписали ряд соглашений. Документы касаются, в основном, сферы обороны, аграрной сферы и системы здравоохранения.

Актуально Владимир Зеленский призвал инвесторов и венчурные фонды к сотрудничеству с Украиной