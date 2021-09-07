Успешный или провальный: как украинцы оценили визит Зеленского в США
Источник:Социологическая группа "Рейтинг"
Президент Зеленский совершил первый официальный визит в США. Глава государства встретился со своим американским коллегой Джо Байденом. Практически половина украинцев считают: поездка Зеленского в Соединенные Штаты была успешной.
Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг". Его проводили со 2 по 4 сентября этого года.
К теме Байден "по-мужски" указал Зеленскому на проблемы
Только 28% считают визит неуспешным
Около половины опрошенных заверили, что американский визит Зеленского был со знаком "плюс", 28% – их мнение не разделяют. 24% – либо колеблются с оценками, либо не в курсе об этом политическом событии.
Как украинцы оценили визит Зеленского в США
- Очень успешный – 7%:
- Успешный – 41%,
- Скорее неудачный – 19%,
- Совсем неудачный – 9%,
- Ничего не знаю об этом – 17%
- Затрудняюсь ответить – 7%.
Как украинцы оценили визит Зеленского / Фото с сайта "Рейтинга"
Что известно о проведенном опросе?Опрашивали население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.
Украина и США подписали ряд соглашений
Отметим, что во время визита президента Зеленского в США представители украинской и американской сторон подписали ряд соглашений. Документы касаются, в основном, сферы обороны, аграрной сферы и системы здравоохранения.
Актуально Владимир Зеленский призвал инвесторов и венчурные фонды к сотрудничеству с УкраинойОбратите внимание! Визит Зеленского в США "оценили" и в России. Особенно Москву возмутила поддержка Байденом Украины на пути в НАТО. В Кремле пригрозили контрмерами, если Украина присоединится к Альянсу.