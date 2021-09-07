Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг". Його проводили з 2 по 4 вересня цього року.

До теми Байден "по-чоловічому" вказав Зеленському на проблеми

Лише 28% вважають візит неуспішним

Близько половини опитаних запевнили, що американський візит Зеленського був зі знаком «плюс», 28% - їхню думку не поділяють. 24% - або вагаються з оцінками, або не в курсі про цю політичну подію.

Як українці оцінили візит Зеленського до США

Дуже успішний – 7%:

Успішний – 41%,

Скоріше невдалий – 19%,

Зовсім невдалий – 9%,

Нічого не знаю про це – 17%

Важко відповісти – 7%.

Як українці оцінили візит Зеленського / Фото з сайту "Рейтингу"

Що відомо про проведене опитування? Опитували населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Україна та США підписали низку угод

Зазначимо, що під час візиту президента Зеленського до США представники української та американської сторін підписали низку угод. Документи стосуються, в основному, сфери оборони, аграрної сфери та системи охорони здоров'я.

Актуально Володимир Зеленський закликав інвесторів та венчурні фонди до співпраці з Україною

Зверніть увагу! Візит Зеленського до США "оцінили" і в Росії. Особливо Москву обурила підтримка Байденом України на шляху до НАТО. У Кремлі пригрозили контрзаходами, якщо Україна доєднається до Альянсу.