Успеть до каникул: когда Рада возьмется за законопроект о референдуме

Парламент Украины сможет приступить к законопроекту о референдуме только после рассмотрения документа Венецианской комиссией. Спикер Дмитрий Разумков надеется, что это произойдет до того, как нардепы уйдут на каникулы.

Законопроект рассмотрят до каникул

Каникулы у народных избранников начнутся во второй половине июля. До этого времени законопроект должен пройти через рассмотрение международных организаций. Об этом Разумков сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, информирует 24 канал.

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В Венецианскую комиссию документ направили еще 13 мая. Законопроект, скорее всего, в парламент внесет глава государства.

Скорее всего, это будет инициатива президента государства. Я надеюсь, что до каникул мы сможем его начать рассматривать,

– отметил Разумков.

Кратко о Венецианской комиссии

Венецианская комиссия, или Европейская комиссия за демократию через право – совещательный орган Совета Европы по вопросам конституционного права. Комиссия дает заключения о соответствии проектов законодательных актов в разных странах европейским стандартам и ценностям.

Что уже известно о законопроекте о всеукраинском референдуме

Старый закон о всеукраинском референдуме сохранял силу еще с 2012 года, но он был признан неконституционным. В 2018 году его отменил Конституционный суд.

Согласно тексту нового законопроекта, предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы об изменениях таких разделов Конституции:

III (Выборы. Референдум),

XIII (Внесение изменений в Конституцию).

А также:

решение вопроса общегосударственного значения;

утверждение закона О ратификации международного договора, предусматривающего изменение территории Украины;

прекращение действия закона или отдельных его положений.

На всеукраинский референдум, согласно проекту, можно выносить одновременно не более трех вопросов. Результаты референдума не должны утверждаться каким-либо государственным органом.