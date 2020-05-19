Встигнути до канікул: коли Рада візьметься за законопроєкт про референдум

Парламент України зможе приступити до законопроєкту про референдум лише після розгляду документа Венеційською комісією. Спікер Дмитро Разумков сподівається, що це станеться до того, як нардепи підуть на канікули.

Законопроєкт розглянуть до канікул

Канікули у народних обранців розпочнуться у другій половині липня. До цього часу законопроєкт повинен пройти через розгляд міжнародних організацій. Про це Разумков повідомив в ефірі одного з українських телеканалів, інформує 24 канал.

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До Венеційської комісії документ направили ще 13 травня. Законопроєкт, швидше за все, до парламенту внесе глава держави.

Швидше за все, це буде ініціатива президента держави. Я сподіваюся, що до канікул ми зможемо його почати розглядати,

– зазначив Разумков.

Коротко про Венеційську комісію

Венеціанська комісія або Європейська комісія за демократію через право – дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права. Комісія надає висновки про відповідність проєктів законодавчих актів у різних країнах європейським стандартам та цінностям.

Що вже відомо про законопроєкт про всеукраїнський референдум

Старий закон про всеукраїнський референдум зберігав чинність ще з 2012 року, але він був визнаний неконституційним. У 2018 році його скасував Конституційний суд.

Відповідно до тексту нового законопроєкту, предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання про зміни таких розділів Конституції:

III (Вибори. Референдум),

XIII (Внесення змін до Конституції).

А також:

вирішення питання загальнодержавного значення;

затвердження закону про ратифікацію міжнародного договору, який передбачає зміну території України;

припинення дії закону або окремих його положень.

На всеукраїнський референдум, згідно з проєктом, можна виносити одночасно не більше трьох питань. Результати референдуму не повинні стверджуватися будь-яким державним органом.