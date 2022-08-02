Даже с упрощением: оккупанты не успевают выдать много роспаспортов до "референдума"
оккупанты тщательно готовятся к "референдуму" на оккупированных территориях. Однако они не успевают выдать достаточное количество паспортов.
захватчики упростили процедуру, используют принуждение и поощрения, раздают финансовую помощь. Но все бесполезно. Об этом 24 каналу рассказал правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лысянский.
Важно Почему Россия так спешит провести свои "референдумы" на оккупированных территориях
Стало известно, что оккупанты хотят разрешить голосовать с украинским паспортом. Именно так они поступили в свое время в Крыму.
Какими будут бюллетени
Вероятно, избирателям предложат выбирать из следующих вариантов:
- Остаться независимыми;
- Воссоединиться с россией;
- Против обоих (под вопросом).
Лисянский подчеркнул: нужно учитывать, что это "референдум" не российский, а так называемых квазиреспублик. Поэтому они задают вопрос о воссоединении с россией. Важно, что референдум должен признать кремль.
К слову, в 2014 году этого добиться не удалось. "Они проголосовали за воссоединение с россией, но кремль сказал: "Мы с уважением относимся к вашему референдуму". И на этом все", – сказал он.
По словам правозащитника, сегодня политические действия россиян четко демонстрируют, что они будут аннексировать эти территории. Но они будут присоединяться как национальные республики (Якутия, Бурятия) – с собственным законодательством и отдельным договором о вхождении в состав россии.
Проведение фейкового "референдума": коротко
- россияне хотят аннексировать пятую часть Украины в сентябре Следовательно, они активно готовятся к псевдореферендумам на оккупированных территориях. Речь идет о Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.
- Оккупационная "власть" Херсонщины и Запорожской области начала собирать избирательные комиссии, а в Луганске открыли специальную приемную.
- США заявили, что ответ на аннексию будет быстрым и строгим. Там четко дали понять, что повторить сценарий с Крымом в 2014 году россиянам не удастся.
Какая ситуация с "референдумами": смотрите видео