Даже с упрощением: оккупанты не успевают выдать много роспаспортов до "референдума"

оккупанты тщательно готовятся к "референдуму" на оккупированных территориях. Однако они не успевают выдать достаточное количество паспортов.

захватчики упростили процедуру, используют принуждение и поощрения, раздают финансовую помощь. Но все бесполезно. Об этом 24 каналу рассказал правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лысянский.

Важно Почему Россия так спешит провести свои "референдумы" на оккупированных территориях

Стало известно, что оккупанты хотят разрешить голосовать с украинским паспортом. Именно так они поступили в свое время в Крыму.

Какими будут бюллетени

Вероятно, избирателям предложат выбирать из следующих вариантов:

Остаться независимыми; Воссоединиться с россией; Против обоих (под вопросом).

Лисянский подчеркнул: нужно учитывать, что это "референдум" не российский, а так называемых квазиреспублик. Поэтому они задают вопрос о воссоединении с россией. Важно, что референдум должен признать кремль.

К слову, в 2014 году этого добиться не удалось. "Они проголосовали за воссоединение с россией, но кремль сказал: "Мы с уважением относимся к вашему референдуму". И на этом все", – сказал он.

По словам правозащитника, сегодня политические действия россиян четко демонстрируют, что они будут аннексировать эти территории. Но они будут присоединяться как национальные республики (Якутия, Бурятия) – с собственным законодательством и отдельным договором о вхождении в состав россии.

Проведение фейкового "референдума": коротко

Какая ситуация с "референдумами": смотрите видео